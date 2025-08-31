La fe del Celta le salva en el descuento tras malgastar un brillante primer tiempo
El conjunto vigués empató frente al Villarreal gracias a un tanto agónico de Borja Iglesias - El equipo de Giráldez encajó en la única ocasión clara rival tras un gran inicio al que solo le faltó el gol
Marcos Romero
En Balaídos nunca hay que dejar de creer. Nada se da por perdido si el balón sigue en juego. La voluntad del Celta de Giráldez es infinita cuando hay que remontar. El Villarreal lo sabe bien. No es la primera vez que ve como se le escapan los puntos en Vigo por culpa de esa fe inquebrantable de los celestes. No gana aquí desde 2021. Hoy la historia volvió a repetirse para que el Celta salvase un punto en el descuento. Un empate que hace justicia a otra gran puesta en escena de los célticos, sobre todo en una primera parte en el que se ejecutó a la perfección el plan de Giráldez pero en la que faltó el gol.
Todo se torció a la vuelta del descanso. Pepe tiró una pared con Eyong en una jugada brillante, prácticamente indefendible, y el delantero costamarfileño puso a los de Marcelino en ventaja. El golpe apagó al Celta. Los celestes perdieron ese brío con el que venían jugando hasta que llegó el arreón final, donde emergió desde el banquillo la figura de Borja Iglesias. El 'Panda' cazó en el descuento un centro de cabeza de Javi Rueda. Ganó la posición en el área pequeña, giró el cuello y remató directo a la red para rescatar un punto que Balaídos celebró con la rabia de saber que el botín pudo haber sido más grande.
Tercer empate consecutivo del Celta, que sigue sin saber lo que es ganar esta temporada pero que poco a poco va encontrando ese juego que le convierte en un adversario temible. Tras el parón de selecciones, los celestes recibirán al Girona, colista, en Balaídos.
