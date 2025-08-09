Examen final de pretemporada

El Molineux Stadium de Wolverhampton acogerá esta tarde (16:00 horas, TVG y Celta Media) el último amistoso de la pretemporada para un Celta que viajó a tierras inglesas con su último fichaje, Bryan Zaragoza, como principal novedad de una lista de convocados en la que no aparecen Williot Swedberg y Joseph Aidoo, tras superar ambos unos problemas físicos, aunque sí se encuentran en la misma Javi Rodríguez y Franco Cervi, que también acaban de abandonar la enfermería.

Los célticos afrontan este examen final de la pretemporada ante un rival con varias caras conocidas en sus filas como los excélticos Fer López y Strand Larsen y el gondomareño Hugo Bueno. Ante un adversario de la Premier League que intenta olvidar su mediocre campaña pasada, los célticos buscarán un triunfo que les redima del negativo balance de resultados veraniegos (cuatro derrotas y dos victorias) y eleve su autoestima ante el arranque de LaLiga en una semana en Balaídos frente al Getafe de José Bordalás.

El club inglés aprovechará la visita del Celta a su estadio para rendir homenaje a su exjugador Digo Jota y a su hermano André, fallecidos este verano en un accidente de tráfico en la A-52 a su paso por la provincia de Zamora. Será una tarde, además, en la que el Wolves presentará ante la afición local a sus últimos fichajes: el vigués Fer López, el brasileño Jhon Arias y el noruego David Moller Wolfe.

Los ‘lobos’ y los célticos se presentan a esta cita después de caer ante el Girona (2-1) y el Vitória de Guimarães (1-0), respectivamente, por lo que Vitor Pereira y Claudio Giráldez intentarán llevarse la victoria para poder preparar en mejores condiciones anímicas las citas ya oficiales del próximo fin de semana, ante el Manchester City y el Getafe.

La expedición celeste, formada por 25 futbolistas, entre los que Giráldez ha incluido al zaguero Manu Fernández, al atacante Jones El-Abdellaoui y al portero Marc Vidal, partió a primera hora de la tarde de ayer en un vuelo directo desde Peinador hasta Birmingham, ciudad situada a 27 kilómetros de Wolverhampton.

Se espera que ante el Wolves, el técnico porriñés conceda los primeros minutos como celeste a Bryan Zaragoza, el último fichaje hasta el momento del Celta a la espera de que en los próximos días se cierren las negociaciones con el Betis para el regreso a Balaídos del compostelano Borja Iglesias.

En los cinco anteriores amistosos, Giráldez ha realizado muchos cambios tanto de jugadores como de sistemas tácticos. En esta ocasión es probable que apueste de inicio por un once titular más reconocible, pensando además en que será el último ensayo antes de arrancar la competición liguera el domingo 17 de agosto.

En el Molineux Stadium, el que acogió grandes tardes del excéltico Jonny Otto, se producirá el reencuentro del Celta con Fer López, quien apuntaba como relevo de Aspas pero este verano se marchó a la Premier League a cambio de 23 millones de euros, más dos en variables, mientras el celtismo todavía lamenta su pérdida.

El Celta-Girona, un domingo a las 14.00 horas

LaLiga hizo públicos ayer los horarios de la cuarta jornada de Primera División, en la que el Celta recibirá al Girona el domingo 14 de septiembre a partir de las 14:00 horas. Será el cuarto encuentro en casa de los célticos en el arranque de la nueva una temporada después de que ya se hiciesen públicos los horarios de las visitas del Getafe, el Betis y el Villarreal.Los de Giráldez arrancarán el curso el domingo 17 de agosto ante el Getafe (17:00 horas). Una semana después, los célticos viajarán a Mallorca para medirse al equipo balear el sábado 23 de agosto desde las 17:00 horas.A continuación, el Celta y el Betis adelantarán al miércoles 27 de agosto (21:00 horas) la sexta jornada de LaLiga para poder atender sus compromisos con las competiciones europeas durante el mes de septiembre.Cuatro días después, el conjunto vigués recibirá al Villarreal en Balaídos el domingo 31 de agosto desde las 17 horas.Y el cuarto partido en casa del Celta en este inicio de curso llegará en la cuarta jornada, en la que el Girona acudirá a Vigo el domingo 14 de septiembre para jugar a las dos de la tarde.