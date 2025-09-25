Eurocelta: pasado, presente y futuro

Cuatro futbolistas de referencia de cada una de estas etapas: Fernando Rodilla, José Ignacio Sáez, Esteban Andrés y Sergio Álvarez, recuerdan su experiencia en el torneo continental, a la vez que ofrecen sus impresiones sobre cómo debe afrontar su aventura europea el actual Celta de Claudio Giráldez. Las expectativas, coinciden los cuatro, son altas por la calidad y el carácter competitivo del grupo, la versatilidad y frescura de la propuesta y la enorme ilusión que este joven Celta de sesgo canterano ha despertado en la afición celeste.

«Entonces éramos apenas cuatro gallegos: Manolo, Luis Villar, Juan [Fernández] y yo», rememora Fernando Rodilla, delantero centro de aquel primer Celta europeo que se midió al Aberdeen escocés hace más de medio siglo. «Era un grupo que no tenía figuras. Nadie destacaba demasiado, pero funcionábamos muy bien como colectivo. Era un equipo joven, con mucha energía y ganas», explica Rodilla, que considera que el Celta pagó la novatada en aquella eliminatoria que perdió sin anotar un solo gol. «Se torció mucho porque en la ida perdimos en casa 0-2. No merecimos perder el partido, pero Gost, que era nuestro portero, cometió un error que nos costó caro», evoca el excéltico. «Ahora lo puedo decir porque han pasado 55 años y no creo que le parezca mal. Él mismo acabó el partido muy enfadado. Recuerdo que le pegó una patada a la puerta del vestuario, que entonces era de hierro, y le pegó tal leñazo que le hizo un agujero y se fastidió un dedo», acota.

A José Ignacio se le recuerda principalmente por aquel estrafalario gol al Milan en San Siro que dio al Celta el pase a los octavos de final de la Champions League. «Teníamos un gran equipo y la experiencia de la Champions la disfrutamos mucho», se ufana el exjugador logroñés, que se había unido al club la temporada anterior reclutado por Lotina. «De algún modo fue el colofón del gran trabajo de años anteriores. Competimos de tú a tú con equipos como el Ajax , el Milan y otros grandes [en temporadas anteriores el Celta de Víctor Fernández asombró en Europa goleando a antiguos campeones europeos como el Liverpool, la Juventus, el Estrella Roja o el Aston Villa] jugando un gran fútbol».

Si acaso, a aquel gran Eurocelta del cambio de siglo le faltó un delantero verdaderamente letal. José Ignacio lo tiene claro: «Nos faltó Iago Aspas para llegar a una final o ganar algún título. Fue una pena que Iago no naciese algunos años antes. Estoy seguro de que habríamos llegado muy lejos porque teníamos un equipazo. Solo nos faltaba el Príncipe de las Bateas».

Esteban Andrés, el portero que defendió la casaca celeste en la Copa de la UEFA de la temporada 2006-07, valora, pese al posterior descenso liguero, la participación firmada en Europa por el conjunto celeste. «Llegamos hasta cuartos de final, contra el Werder Bremen, que nos ganó con un gol de Hugo Almeida en un partido en el que el árbitro no estuvo excesivamente bien. Tuvimos opciones de pasar», lamenta el exportero asturiano. «Lástima que fue una temporada marcada por el descenso, pero fue sobre todo la guinda de la anterior, que había sido excelente. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Nos tocaron campos guapos, buenos rivales [Palermo, Fenerbahçe, Newcastle y Spartak de Moscú]. Fue una experiencia muy bonita», apunta.

El exguardameta Sergio Álvarez, miembro del consejo de administración de Marián Mouriño, fue elegido en el once ideal del torneo en la última participación europea del Celta. «Fuimos de menos a más en la competición. El equipo fue mejorando su rendimiento a medida que fuimos avanzando en el torneo. Nos costó un poco pasar la fase de grupos, hasta el punto de que nos clasificamos en el último partido. Después mejoramos. Fuimos pasando eliminatorias hasta esa semifinal con el Manchester United que, la verdad, fue un momento de pena por no haber pasado a la final», resume el Gato de Catoria, que no oculta su orgullo por el buen desempeño del equipo en el torneo: «Creo que hay que valorarla como una competición muy positiva, llegando a esa semifinal a la que el club no había llegado antes y que ha quedado ahí como algo que recordar. Queda esa pena de no haber llegado a la final, pero hay que tomarlo como algo muy importante y bonito que conseguimos».

Canterano y de autor

Fernando Rodilla no ve apenas semejanzas entre aquel primer Celta europeo y el actual de Claudio Giráldez. «En aquel tiempo a los canteranos nos cogían en juveniles. Solo estábamos dos años y era más complicado llegar al primer equipo. La etapa de formación era más corta. Básicamente Pepe Villar [histórico exfutbolista y extécnico celeste] buscaba por la zona a los que más destacaban y los reclutaba. Ahora es muy diferente», comenta. El ambiente era también completamente distinto: «La afición era diferente, más entrada en años, y no tenía tanta energía. El Celta tiene una de las mejores aficiones de España. A nosotros no nos dieron tanta importancia».

José Ignacio, mientras, se siente especialmente identificado con el método de trabajo y el estilo de juego que Claudio Giráldez ha implantado en el conjunto celeste. «Me está sorprendiendo un montón lo que está haciendo Claudio. Cada día que juega saca tres chavales nuevos, que ni los conozco, con dorsales por encima del 25. Lo bien que está jugando este Celta con la cantidad de chavales que tiene es increíble. Es el dueño del balón, quiere presionar arriba y con chicos de la casa. Está jugando requetebien al fútbol con un puñado de críos», ensalza.

No menos elogioso con el técnico porriñés se muestra Esteban, quien actualmente ejerce como comentarista futbolístico en Gol TV y Onda Cero. «El secreto de este Celta es Claudio Giráldez. Me parece un entrenador al que hay que darle un gran valor porque está dando resultados, de hecho, ha clasificado al equipo para Europa, y a la vez está generando mucho patrimonio para el club con jugadores de la cantera que, si no fuera por él , nadie conocería», destaca el exportero céltico, que remacha: «Es un equipo que me encanta comentar porque siempre tiene sorpresas, no repite once y juega de muchas maneras distintas. Claudio ha revalorizado a jugadores como Ilaix , dándole la continuidad que nunca tuvo, y ha sacado la mejor versión de Borja Iglesias, cuenta con mucha gente de la casa en plan estelar con una propuesta moderna y muy atractiva. Es un equipo que no especula, con muchas variantes tácticas y muy divertido de ver. Tiene mucha riqueza táctica y futbolística».

A la hora de establecer objetivos en la actual Europa League, existen matices. Rodilla da absoluta prioridad a LaLiga, incluso si esto significa descuidar el torneo continental. «Tenemos que centrarnos en LaLiga. Europa nos lo podemos tomar como un premio y, si nos va bien, y tenemos suerte en los resultados, pues hacia arriba, pero pensando siempre en que LaLiga es lo principal porque todos sabemos que, si bajas, la Segunda es muy complicada. Es primordial mantenernos y lo otro es un premio del que hay que disfrutar».

Esteban y José Ignacio ponen más alto el listón. «No creo eso de que pase factura jugar en Europa. Lo que quiere el futbolista es competir y cualquier jugador del Celta que le preguntes te dirá que prefiere competir en la Europa League antes que entrenar. A diferencia de LaLiga, todo es a disfrutar y a ganar. Hay que disfrutar del momento, sin despistarse y volver a poner al Celta en el mapa como referente del buen fútbol, como en otra época», observa el asturiano. «El Celta no va a ir a Europa de paseo. Va a ir a jugar de tú a tú a sus rivales. Si tiene que refrescar al equipo en LaLiga, Claudio lo hará para que no sufra. Todos están enchufados porque el entrenador les da mucha confianza», establece el riojano.

Sergio, mientras, pide seguir el camino de la última vez: «Hay que ir a disfrutar, pero disfrutar no significa ir a pasarlo bien y no competir. Hay que disfrutar sabiendo que es un premio, pero no quedarse ahí porque tenemos un plantel lo suficientemente amplio para tres competiciones y todos sabemos la capacidad de Claudio para sacar rendimiento a sus jugadores. Es un escenario muy bueno para sacar a relucir nuestras virtudes y vamos con muchas ganas de dejar ver que el Celta está ahí de nuevo con un sello y una identidad propias».

