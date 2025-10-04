Un esperado regreso tras cinco meses

Se ha puesto caro jugar en el Celta, sobre todo en el centro del campo, donde cinco jugadores compiten por dos posiciones. Que se lo pregunten si no a Damián Rodríguez, uno de los elegidos por Claudio Giráldez para dar el salto al primer equipo cuando el técnico abandonó el filial céltico. El centrocampista ponteareano volvió a disfrutar de minutos ante el Paok, tras cinco meses de ausencia.

«Tenía ganas de jugar. Estaba esperando mi oportunidad», comentó Damián Rodríguez tras el partido de la Liga Europa, reconociendo además la dificultad para poder jugar en el equipo de Giráldez: «Había jugadores que estaban mostrando un buen nivel, pero sabía que si seguía trabajando iba a llegar mi oportunidad, y así fue». El ponteareano reconoció la incertidumbre que genera por conocer el equipo titular que cada semana presenta el técnico del Celta: «Estamos siempre dubitativos, a ver quién va a jugar. Yo creía que podía jugar hoy, y así fue».

Con la titularidad ante el Paok de Salónica, el ponteareano ponía fin a una ausencia de cinco meses en el equipo vigués. Su última actuación se remontaba al 10 de mayo pasado, en el partido que el Celta disputó en Balaídos contra el Sevilla y que finalizó con victoria de los locales. Ese día, Damián fue titular, pero Giráldez lo relevó por Beltrán en el descanso. A partir de ahí, el joven mediocentro se perdió diez partidos de Liga y el estreno europeo contra el Stuttgart.

Este largo paréntesis le llegó a Damián meses después de sufrir la pérdida de su padre. Además, en su posición había aumentado la competencia ante el regreso de Ilaix Moriba y la incorporación de Miguel Román, procedente del filial céltico, mientras que en este arranque de temporada había sorprendido el extraordinario nivel de juego ofrecido por un Hugo Sotelo al que Giráldez había situado más como pivote avanzado que defensivo. Todas estas circunstancias dificultaron la reaparición de un Damián que el jueves aprovechó su oportunidad para reivindicarse como un centrocampista con futuro y una pieza que debería ser importante en un año en el que el Celta afronta tres competiciones que le obligarán a afrontar un calendario muy cargado de partidos. «Me apetece jugar siempre, como todos los jugadores nos apetece disputar todos los minutos, pero soy consciente del nivel que hay en el equipo. Sé que hay jugadores muy buenos. De los que podemos jugar en el medio, el nivel es muy alto y todos nos mejoramos a todos», apunta el joven canterano.

En declaraciones a Galicia en Goles, de la Radio Galega, Damián se mostró satisfecho por el trabajo realizado ante el Paok. «Estoy contento, pero tenemos que seguir trabajando porque la competencia es máxima».

Sin apenas tiempo para recuperarse, el Celta afrontará mañana un complicado partido contra el Atlético de Madrid, que viene de marcarle cinco goles al Real Madrid y otros tantos al Eintracht de Fráncfort. «Tenemos ganas de que llegue el Atlético el domingo y poder sumar otros tres puntos».

Sin embargo, Damián Rodríguez reconoce la dificultad de sumar puntos ante los rojiblancos: «Pienso que el Atlético tiene un equipazo. No se si va a tener más descanso (los madrileños jugaron el martes la Champions); está claro que sí, pero no tiene por qué ser mejor para ellos. Nosotros también vamos a llegar al partido con muchas ganas de ver qué depara el domingo».

Pese a la fatiga, el céltico no descarta poder repetir en el once de Giráldez. «Acabo de jugar 90 minutos, queremos descansar bien y a ver si podemos jugar contra el Atlético. Con esto de la UEFA, de jugar jueves y domingo, hay más oportunidades, más minutos, y todos estamos trabajando bien para tener nuestra oportunidad». La de Damián llegó en un partido de la Liga Europa, su estreno internacional, que no olvidará «jamás», apunta el ponteareano.

