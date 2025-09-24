El escocés Walsh, árbitro del partido ante el Stuttgart
REDACCIÓN
La UEFA ha designado al árbitro escocés Nicholas Walsh para el partido que el Celta disputará mañana en Stuttgart (21 horas). En el VAR estará su compatriota Kevin Clancy.
Este colegiado británico, de 35 años, es internacional desde el año 2018 y cuenta con mucha experiencia en la liga escocesa, en la que le ha tocado afrontar el clásico de la ciudad de Glasgow entre el Rangers y el Celtic.
El verano pasado se encargó de impartir justicia en el España-Italia de selecciones sub-21, correspondiente al Europeo de Eslovaquia.
Walsh ya intervenido en las tres máximas competiciones por equipos de la UEFA. Pitó un duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, cuatro de la Europa League y uno en la Conference League.
Vía: Faro de Vigo
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- Pesimismo con la lesión de Fermín
- La petición del PSG por el Balón de Oro que enciende a Francia: 'Es una falta de respeto total
- Ansu Fati está de vuelta: 'Es una auténtica resurreción
- Decisión tomada: ¡Gavi pasará por quirófano!
- Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
- Nadie esperaba a este Wirtz
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro