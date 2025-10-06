«El equipo respondió muy bien a la expulsión»
Lamenta no haber generado más ocasiones de gol
REDACCIÓN
Vigo
Diego Simeone destacó «la respuesta» de sus futbolistas frente al Celta en Balaídos, donde hicieron «un esfuerzo muy grande» para sumar un punto después de jugar toda la segunda parte con un futbolista menos, dijo el entrenador del Atlético de Madrid.
«Siempre me quedo con lo positivo, y lo positivo, dentro de una situación compleja como fue la expulsión, es que el equipo respondió muy bien. Supimos trabajar durante 60 minutos con un futbolista menos, y eso no es fácil. Once contra once estuvimos bien, y cuando nos quedamos con diez también estuvimos bastante correctos a nivel defensivo a pesar de que no pudimos generar ocasiones de gol», afirmó el preparador argentino desde la sala de prensa de Balaídos.
Vía: Faro de Vigo
