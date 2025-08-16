Un equipo más de casa

A punto de comenzar y con la mayoría de equipos de Primera División enzarzados con LaLiga en una selva burocrática para inscribir a sus jugadores o en busca de nuevas piezas con las que completar la plantilla, el Celta parece que solo tiene ojos para lo de casa.

En la víspera del inicio liguero, los últimos anuncios realizados por el equipo vigués han sido la confirmación de que Manu Fernández tendrá hueco en el primer equipo como miembro de pleno derecho y que Miguel Román renueva su contrato hasta junio de 2028. Un nuevo espaldarazo a la forma de ver las cosas que se ha implantado en Vigo a raíz de la llegada a Claudio al banquillo del primer equipo.

El técnico porriñés vuelve a repetir lo ocurrido el pasado verano. Entonces le encontró hueco a futbolistas como Pablo Durán, Alfon o incluso Carreira, por quienes ya no se apostaba. Esta temporada los nuevos protagonistas de esta misma historia son Manu Fer y Miguel Román.

El caso del gondomareño tiene matices diferentes con respecto a la carrera de quienes han estado a su lado en el filial. Román ha conocido el otro lado del fútbol y no es un producto fabricado por el Celta. Jugó en Gondomar, pasó por el Rápido de Bouzas y acabó recalando en el Choco donde brilló en su etapa juvenil.

Toni Otero, quien fuera responsable del acantera del Celta, estaba al frente de la dirección deportiva del Pontevedra y vio en aquel centrocampista dinámico unas condiciones ideales para lo que buscaba en el equipo granate que en aquel momento entrenaba Angel Rodríguez, quien fuera segundo de Paco Herrera en Vigo. Y lo fichó.

Con el Celta siempre atento a su evolución, Miguel Román se adaptó al complejo fútbol de la Primera y Segunda Federación hasta explotar a fondo sus condiciones. Fue en 2023 cuando el Celta entendió que podía ser una pieza válida para el Fortuna y lo contrató.

Primero con Claudio y luego con Fredi Alvarez ha sido básico. Un perfil diferente a lo que estamos acostumbrado ver florecer en la cantera viguesas; tal vez porque su formación fue diferente a la de sus compañeros. Un punto más de intensidad, de pierna firme, similar criterio con la pelota, estupendo disparo lejano...Claudio le ha querido junto a él en el primer equipo y no son pocos quienes señalan que será una de las agradables sorpresas del Celta en Primera División.

El centrocampista, a quien el Celta extendió hasta 2028 el contrato que expiraba el próximo mes de junio, reconoce estar viviendo algo parecido a un sueño: «Dar el salto al primer equipo con el EuroCelta, cuando hace 9 años yo iba a verles jugar en competición europea y aquella semifinal ante el Manchester, es todo un orgullo». Tiene claro el de Gondomar que «renovar con el Celta es un orgullo para mí y lo es también para mi familia ya que desde pequeño quería ser futbolista». Se propone jugar todo lo que pueda, aprender y disfrutar de una oportunidad única.

Peso de la cantera

Al margen de las particularidades de Miguel Román, los últimos movimientos del Celta con respecto a su plantilla afianzan un modelo. De los veintincco futbolistas que este fin de semana contarán con dorsal de la primera plantilla (aún podría producirse alguna novedad en las dos semanas que restan de mercado) doce de ellos tienen pasado en el Celta Fortuna.

Casi la mitad del plantel conoce la casa desde el escalón inferior. Iván Villar, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Iago Aspas, Manu Fernández, Damián Rodríguez, Miguel Román, Javi Rueda, Pablo Durán, Hugo Sotelo, Hugo Alvarez y Carlos Domínguez han crecido en la cantera o al menos han formado parte en más de una temporada del filial. A esa lista se podría añadir (forzando un poco) a Marc Vidal que también estuvo la temporada pasada en el filial aunque su caso es diferente a los comentados.

Y a esa lista también se podría añadir a los chicos del filial, que tendrán un dorsal por encima del 25, pero que estarán a las órdenes de Claudio toda la temporada hasta completar la cifra de 28 jugadores que es con la que en estos momentos está trabajando el entrenador porroñés. Yoel Lago, Javi Rodríguez y Jones. Con ellos ya es evidente que son mayoría en la plantilla los futbolistas que han pasado por el Fortuna en los últimos años. Una cifra que sitúa al Celta como uno de los equipos en los que más peso tienen los futbolistas formados en su casa. Solo los vascos rivalizan con ellos en este aspecto. Seguramente esa sea la gran lección de la pasada temporada y en la que Claudio pretende profundizar a lo largo de la presente temporada.