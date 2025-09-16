Sin entradas para el Rayo por incumplir la grada los requisitos de la Liga
REDACCIÓN
El Celta no contará con el apoyo de sus aficionados en la grada visitante de Vallecas al incumplir el recinto los requisitos impuestos por la Liga. Así, el club vigués anunció ayer que devolverá el importe de lo abonado a quienes reservaron entradas para el partido del domingo en Madrid contra el Rayo Vallecano. La afición rayista también lamenta esta situación del viejo estadio madrileño que impedirá la presencia del celtismo, salvo aquellos que adquieran un boleto en el resto de graderías.
«Nos avergüenza que las aficiones visitantes no puedan ir al estadio de Vallekas a un espacio destinado para ellas como en todos los estadios de La Liga. La dejadez e incompetencia del máximo accionista y presidente de nuestro club es palpable de nuevo», denunció ayer la Federación de Peñas del Rayo .
Partido solidario
Por otra parte, el Celta puso ayer a la venta las entradas para el partido solidario con los afectados por los incendios forestales en Ourense. A 10 euros se venden los boletos de Tribuna, Río y Marcador (todos situados en su parte baja) para la cita del 8 de octubre, a las 20:00 horas entre el Celta y una selección de Ourense.
Vía: Faro de Vigo
