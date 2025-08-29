Entradas Europa League: precio máximo de 35 euros y entre 520 y 3.000 para el Celta

Comienzan a despejarse las claves para el regreso del Celta a las competiciones continentales. El sorteo de la Europa League celebrado este viernes 29 de agosto ha desvelado los ocho rivales del conjunto vigués en la competición durante la fase de liguilla, librando al equipo vigués de los principales «cocos» del bombo como Celtic, Oporto, Nottingham Forest o Roma. Al mismo tiempo, cientos de celtistas han empezado a hacer cálculos de cómo llegar a las cuatro ciudades en las que los de Claudio Giráldez jugarán como visitantes.

Algunas de ellas, como Belgrado y Sttutgart, supondrán un retorno un cuarto de siglo después. En la campaña 2000/01 el EuroCelta de Víctor Fernández jugó allí en segunda ronda y octavos de final, cayendo eliminado con polémica ante el FC Barcelona en cuartos. A ellas se sumarán dos nuevas plazas pero ya habituales en estos torneos: Zagreb y la localidad búlgara de Razgrad, hogar del Ludogorets. Pero ante la alta demanda prevista, ¿cómo será el reparto de entradas?

Precio

Hace un año la UEFA anunció, tras una amplia consulta con la Asociación Europea de Clubes (ECA) y Football Supporters Europe (FSE) un precio máximo de 35 euros en los partidos de la competición continental. En el caso de la Champions League este se reduciría a 50€ y en la Conference, a 20 euros. A ello se suma otro requisito que obligó a ampliar el aforo de Balaídos durante este verano. El 5% de los asientos del estadio deberán venderse para el equipo visitante.

Aforos

Donde a priori no habrá problema en conseguir algún billete será en el Mercedes-Benz Arena germano. Con capacidad para 60.449 espectadores tras la reforma para el Mundial de 2006, el hogar del Sttutgart es uno de los más modernos de toda la Bundesliga. De esta manera habrá alrededor de 3.000 entradas, cifra solo superada en el último año en el masivo éxodo de más de 4.000 en la última jornada de Liga ante el Getafe.

Por importancia en la historia del fútbol europeo también destaca el Rajko Mitić de Belgrado. El «Pequeño Maracaná» de los Balcanes, sede de finales y la Eurocopa en los años 70, tiene un aforo para 51.755 espectadores, dando cobijo a 2.500 celtistas como máximo. Esta cifra dependerá de las medidas de seguridad decretadas, ya que la hinchada serbia suele ser una de las más animadas del panorama internacional.

También en la antigua Yugoslavia se encuentra el Maksimir de Zagreb con 25.912 espectadores en competiciones europeas. Construido en 1912 y con varias remodelaciones a sus espaldas, este singular campo en la capital croata admitirá hasta 1.300 visitantes del Celta.

Completa el listado el Huvepharma Arena de Razgrad, una pequeña localidad con la misma población que Redondela a menos de 60 kilómetros de la frontera con Rumanía. En el hogar del Ludogorets búgaro -en el que jugó el canterano celeste Dani Abalo- caben hasta 10.422 espectadores, lo que limitaría a poco más de medio millar las entradas para los valientes que se desplacen hasta allí.

Por el momento se desconoce qué sistema elegirá el club para el reparto de entradas, aunque durante la temporada pasada combinó la antigüedad de cada socio y el sorteo.

Fechas de los encuentros

Hasta este sábado no se conocerá la distribución del calendario, pero las fechas marcadas en rojo en el calendario son las siguientes