La encrucijada de Claudio

Claudio Giráldez afronta su primera crisis como entrenador del Celta. La ausencia de victorias, pero sobre todo la pobre imagen ofrecida en los dos últimos partidos contra el Stuttgart y el Elche, han puesto el foco sobre la gestión del preparador porriñés, a quien los continuos cambios de piezas están dando por primera vez la espalda.

Giráldez es un caso insólito en el fútbol europeo, acaso en todo el mundo. Ningún otro técnico cambia tanto. En sus 50 partidos al frente del Celta, el técnico de Cans nunca ha alineado dos veces al mismo equipo y siempre agota los cambios. La mutabilidad de piezas forma parte de la esencia de su método, una fórmula para mantener el factor sorpresa y tener enchufados a sus futbolistas con la certeza de que más temprano que tarde todos van a tener la oportunidad de sentirse protagonistas.

El problema es que lo que durante meses fue causa de asombro y admiración no está funcionando en este errático arranque de curso del Celta. Los resultados no acompañan –5 puntos de 21 posibles ha sumado el equipo en LaLiga–, la primera victoria se hace esperar demasiado y el gran juego de antaño no ha aparecido salvo en momentos y en partidos puntuales. La pobreza del fútbol en los dos últimos encuentros (pese a la gran calidad del Stuttgart y el momento dulce del Elche), en los que los celestes se han visto desbordados, obliga al porriñés a reformular su plan y replantearse su gestión del plantel.

Giráldez asume las críticas en primera persona. «Si alguien quiere dudar de algo, que dude de mí, no de los jugadores», proclamó tras la última derrota en el Martínez Valero. «Son los mismos o prácticamente los mismos que hace unos meses nos daban tantas alegrías y disfrutábamos tanto con ellos», argumentó.

¿Qué ha cambiado con respecto al pasado curso y los diez partidos del anterior?

Interpretación de necesidades

El Celta se distinguió la pasada temporada por ser el equipo que más partidos remontó después del Barcelona. En total, desde que Giráldez asumió el mando, los celestes dieron la vuelta al marcador en 10 encuentros: Sevilla, Las Palmas, Villarreal y Athletic en el ejercicio 2023-24y Alavés, Valencia, Betis, Leganés, Mallorca y Getafe el último curso. Ello se debió a la determinación y fe de sus jugadores, pero también en gran medida a la capacidad de Giráldez para detectar defectos, interpretar las necesidades del partido y reactivar al equipo desde el banquillo cuando el plan inicial se torcía.

Esta intuición para buscar sobre la marcha lo que el partido requería parece haberse perdido este curso. Los cambios rara vez tienen el efecto deseado y cuando han funcionado no han bastado para dar la vuelta al marcador. A lo sumo, el Celta ha sido capaz de encontrar, con bastante fortuna, el empate en el descuento, como ocurrió en los dos últimos partidos en casa contra el Villarreal y el Girona.

Pérdida del factor sorpresa

Al Celta de Giráldez ya lo vienen conociendo más. El factor sorpresa ya no es el mismo porque los rivales comprenden la fórmula y toman medidas para contrarrestarla, por más que el técnico mueva sus piezas. En estos dos últimos partidos, tal como ha reconocido el propio Giráldez, el equipo está teniendo muchos problemas para saltar líneas de presión cuando el rival lo marca «a pares»; esto es, con emparejamientos individuales en la salida de pelota. El Stuttgart lo hizo muy claramente y también el domingo el Elche, cuyo técnico parecía tener muy bien estudiado el partido europeo que los celestes habían perdido el pasado jueves contra los alemanes. Se deben buscar fórmulas para resolver este problema.

Menos goles y goleadores

El gol, otrora un bien repartido en el Celta, es esta temporada patrimonio casi exclusivo de Borja Iglesias, único de los delanteros celestes que está ofreciendo un alto rendimiento en este arranque de curso. Tras cinco jornadas consecutivas anotando, el Panda acapara el 70 por ciento de los goles del equipo. La eficacia del delantero compostelano frente al marco contrario contrasta vivamente con la baja productividad del resto de los integrantes del frente ofensivo. Ni Aspas, ni Pablo Durán, ni Williot Swedberg, ni los recién llegados Ferran Jutglà y Bryan Zaragoza han sido capaces de aportar de momento un solo gol o asistencia.

El Celta está marcando también esta temporada menos goles que el pasado curso. El promedio de anotación por choque del conjunto vigués era el pasado ejercicio de 1,55 goles por encuentro, mientras que esta campaña no alcanza el 0,9. Persisten además inoportunas desconexiones defensivas evitables que cuestan puntos, un problema arrastrado en buena medida desde la pasada temporada que no se ha logrado resolver.

Plantilla más cara; peores resultados

Claudio Giráldez manejará esta temporada la plantilla más cara de la historia del Celta, no tanto por la inversión realizada para incorporar fichajes (alrededor de 14 millones sin incluir variables) como por el esfuerzo económico que el club ha tenido que hacer para encajar los salarios de pesos pesados como Ilaix Moriba, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza o Marcos Alonso, con el lastre añadido de tener que asumir buena parte del sueldo de jugadores cedidos a otros equipos pagados a precio de oro que ahora no entran en los planes del club. Este exceso de equipaje ha impedido complacer todas las peticiones del técnico pare completar el plantel.

Igualmente, ese teórico salto de calidad que debería proporcionar la llegada de jugadores como Jutglà o Zaragoza no ha tenido de momento reflejo en el terreno de juego. A diferencia de Radu, que ha dado mucha solidez a la portería, el catalán y el malagueño siguen pagando el peaje de la adaptación y su aportación al juego colectivo y a los números es, por el momento, intrascendente.

Bajos picos de forma

Los bajos picos de forma de algunos de los pesos pesados de la plantilla han influido en los pobres resultados cosechados hasta la fecha. Al margen del Borja Iglesias y Radu, los mejores del Celta en este arranque de curso están siendo Javi Rueda, un chico sin experiencia previa en Primera División, y Hugo Sotelo, con un notorio paso al frente con respecto a su rendimiento de la pasada temporada. Son especialmente llamativos los casos de Iago Aspas, cuyo genio creativo se está echando mucho de menos, y Marcos Alonso, que empezó el curso lesionado y le está costando más trabajo del sospechado encontrar de nuevo el ritmo. Las lesiones también han impedido a Starfelt brillar y Williot está muy lejos de su mejor versión.

Vía: Faro de Vigo