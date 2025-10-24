Emotivo homenaje con drones del Celta a Iago Aspas

El internacional español Iago Aspas reconoció este jueves, durante el emotivo homenaje que le brindó el Celta tras el triunfo ante el Niza por convertirse en el futbolista con más partidos oficiales en la historia del club, que “ni en el mejor” de sus sueños pensaba defender durante 534 partidos la camiseta celeste.

“No tengo palabras para describir todo lo que siento hoy. También quiero darle las gracias al club porque desde el primer día que vine aquí me sentí como en mi casa”, comentó el capitán celeste, que tuvo palabras de elogio para su actual entrenador, Claudio Giráldez.

“Tenemos que seguir apoyando a los chavales, ellos fueron los que nos trajeron a Europa. Llevamos nueve partidos sin ganar en LaLiga, pero yo estoy seguro de que las victorias llegarán haciendo el fútbol que estamos haciendo. Está claro que hay que tomar riesgos, pero yo prefiero tomarlos con este juego y con los chavales a mi lado”, declaró.

Aspas, además, dijo que el homenaje de hoy no es una despedida: “Aún me quedan seis o siete años de contrato y muchos partidos para seguir disfrutando”.

Asimismo, agradeció a sus padres “todos los esfuerzos” que hicieron para que pudiera ir a entrenar desde Moaña con el Celta siendo un niño, así como a su mujer, Jennifer Rueda, por acompañarlo “en los momentos malos, que también los hubo a lo largo de mi carrera”.