El Elche delata el retroceso del Celta

La suma de jornadas sin ganar pasa factura a un Celta que ayer mostró una pésima imagen en Elche, ante un recién ascendido que pudo golear. El marcador quedó maquillado en una derrota por la mínima para los celestes, como en Alemania (2-1), por la sobresaliente actuación de Radu y de Borja Iglesias. El rumano paró un penalti y evitó un par de goles más, mientras que el compostelano firmó su quinto tanto consecutivo del curso. La situación del equipo de Giráldez comienza a ser preocupante. Ya asoma por los puestos de descenso y el cargado calendario no le permite muchas reflexiones ni dispone de tiempo para modificar lo que no funciona. Desde que Giráldez dirige al equipo vigués, no se recuerda un partido en el que su equipo ofreciese tan pobre imagen. Y en ese estado de confusión, hoy mismo tendrá que preparar la cita del jueves ante el PAOK, mientras que el domingo le espera un Atlético de Madrid que goleó al Real Madrid. Lo positivo es que ambos duelos son en casa, y la afición echará una mano para superar la crisis.

Mal comienzo, buena respuesta. La primera ocasión del partido la generó Mingueza con un pase al hueco para la llegada de Miguel Román, pero el miñorano mandó el balón a las nubes. A partir de ahí, el dominio del Elche se tradujo en continuas llegadas al área hasta que André da Silva abrió en el marcador en el minuto 17. Antes Radu evitó un gol que Rafa Mir ya celebraba tras su remate de cabeza. Como en Stuttgart, el Celta se veía superado en todas las facetas del juego por el rival. Pero como en suelo alemán, aparecieron en escena Borja Iglesias y Moriba. El guineano recogió un balón robado por Carlos Domínguez y asistió al compostelano, que lanzó raso con la izquierda. Nada pudo hacer el excéltico Dituro. El Celta reaccionaba en cinco minutos, pero no supo contrarrestar el juego de un Elche que siguió buscando el segundo tanto, que no llegó porque lo volvió a impedir Radu en un remate de cabeza de André da Silva. El rumano también adivinó el lanzamiento del inocente penalti cometido por Carlos Domínguezy despejó como pudo el disparo de Mir. Era el inicio del segundo acto.

Cambios sin respuesta. Giráldez cambió en el descanso a Ilaix Moriba y a Mingueza por Rueda y Javi Martínez. Al guineano por problemas intestinales, al catalán por decisión técnica. Empeoró el Celta en la segunda mitad, incapaz de hilar jugadas y de salir de la presión del Elche, que siguió buscando la portería de Radu mientras Dituro vivía una segunda parte plácida. Las llegadas por las bandas de los locales no cejaron, con peligrosos centros al área. El guardameta rumano evitó otro gol, tras un remate de Álvaro Rodríguez. Los cambios de piezas y el constante baile de posiciones de jugadores como Hugo Álvarez y Marcos Alonso acabaron por confundir todavía más a un Celta que se mostró incapaz de dar respuesta a la superioridad de un recién ascendido que ya suma 13 puntos tras la victoria de ayer.

Sentencia sin reacción. Sin Moriba y sin Mingueza, desaparecieron las oportunidades del Celta al carecer de capacidad para robar el balón en campo rival, su única vía en esos momentos hacia el gol. Tampoco generó salidas limpias de balón para montar juego ofensivo. Las pérdidas constantes de balón y en los duelos individuales le llevaron a defender más cerca del área, a perseguir la pelota sin orden y sin saber cómo cerrar las llegada por los costados del Elche, que a base de insistir encontró el segundo gol en el minuto 68. John Chetauya recogió un rechace en el área tras otra ofensiva numerosa de los ilicitanos. El Celta ya no tuvo capacidad de reacción. Era un equipo roto. Ni las entradas de Aspas y de Williot ayudaron a mejorar una pobre imagen, la peor desde que Giráldez relevó a Benítez en el banquillo celeste.

Radu y Borja Iglesias. El Celta se presentó en Elche con un once en el que había siete cambios con respecto a Stuttgart. Solo repetían Radu, Marcos Alonso, Mingueza y Moriba. No funcionó la apuesta de Giráldez, ni siquiera los cambios de la segunda mitad. Su equipo se mantuvo vivo en el partido gracias al excelente nivel de Radu y de Borja Iglesias, los más destacados también en tierras alemanas. El guardameta incluso evitó una goleada. Muy poco aportó Bryan Zaragoza, tampoco funcionó el centro del campo con Sotelo y Miguel Román. Muy confundido anduvo Hugo Álvarez, tanto en el carril izquierdo como de interior derecho. Y poca solvencia defensiva de Yoel Lago y de Carlos Domínguez. Tampoco se notó la presencia de Rueda, Javi Rueda y Manu Fernández en la segunda mitad. El Celta sobrevivió como pudo gracias a su portero y a un delantero que está en racha, pero que de nada valen sus goles ante tanta fragilidad defensiva y falta de juego colectivo.

Vía: Faro de Vigo