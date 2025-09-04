El eje de la defensa celeste, tocado

Los dos centrales que más partidos disputaron la temporada pasada con el Celta se encuentran en la enfermería recuperándose de unos problemas físicos que no le impedirán, sin embargo, reaparecer ante el Girona, que visitará Vigo el domingo de la semana que viene tras el paréntesis en la Liga por los compromisos de las selecciones nacionales. Ayer, el club comunicó la baja de Marcos Alonso debido a unas molestias en la rodilla derecha que ya le impidieron entrar en la convocatoria de la cita contra el Villarreal. El madrileño se une así a su compañero Carl Starfelt, que afronta la última fase de su recuperación de una rotura de grado uno en el bíceps femoral izquierdo durante un entrenamiento en Afouteza.

Ante estos contratiempos, Giráldez ha tenido que recurrir a una defensa de canteranos que ante el Villarreal estuvo formada por Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Manu Fernández. La primera baja fue la de Starfelt, que se lesionó en el entrenamiento previo al estreno de la temporada contra el Getafe. El parte médico cifraba entre tres y cuatro semanas el periodo de recuperación de Starfelt tras su lesión muscular. Médicos y técnicos del club calculan que el internacional sueco, que ya ha iniciado entrenamiento individual, podría estar disponible para el partido del próximo 14 de septiembre contra el Girona.

El equipo celeste, que ayer realizó su segunda sesión semanal de trabajo en Afouteza, tampoco puede contar en estos momentos con Marcos Alonso, al que Giráldez incluyó en un principio en la lista de convocados para recibir al Villarreal pero que se cayó de la misma horas antes de arrancar el partido de Balaídos. Los servicios médicos del club señalan que el zaguero madrileño sufre unas molestias en la rodilla derecha. El internacional con España fue suplente contra el Betis, el miércoles de la semana pasada, y entró en el campo en la segunda mitad.

La lesión Marcos Alonso no parece, en principio, que le impida reaparecer en la próxima jornada de Liga. Para ello, el veterano jugador dispone de casi diez días para recuperarse de esta dolencia.

El Celta, que no ha sabido mantener a cero su portería en los primeros cuatro partidos de la competición, espera contar con piezas tan básicas en la defensa como Alonso y Starfelt para disfrutar de su primera imbatibilidad en este arranque de curso.