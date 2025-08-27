Un duelo de los esperados en Europa

Balaídos acoge esta tarde-noche un duelo de los que se podrán ver esta temporada en la Liga Europa, para la que están clasificados tanto el Celta como el Betis, que a partir de las 21:00 horas disputarán en el coliseo vigués el partido adelantado de la sexta jornada para que ambos puedan afrontar con mayor desahogo el inicio de la competición continental. Causan baja por lesión el céltico Starfelt y los béticos Isco, Pau López, Llorente, Marc Roca, Abde y Deossa. Los locales vienen de empatar en Mallorca y los visitantes, de sumar su primer triunfo en La Cartuja, ese estadio de triste recuerdo para el celtismo que servirá de casa para los andaluces mientras se realizan obras en el Villamarín.

Séptimo y sexto clasificado de la pasada temporada se darán cita de nuevo en Vigo, donde el curso anterior libraron una intensa pelea por los tres puntos, que finalmente se llevaron los celestes después de remontar un 0-2 en contra en la primera mitad. Desde entonces, el conjunto verdiblanco ha sufrido una mayor transformación en su plantilla que los celestes, que han mantenido gran parte del bloque que tan buenos resultados le dio en el último ejercicio.

Tres y cuatro días han tenido por delante Giráldez y Pellegrini, respectivamente, para preparar esta cita de carácter europeo. El escaso margen de ambos equipos para el descanso de sus jugadores tras concluir la segunda jornada del campeonato presagia cambios en los onces. Giráldez quizás mueva el árbol menos de lo esperado, ya que ayer reconocía que le gustó el arranque de partido de su equipo en Son Moix, donde cedió el empate en los minutos finales. Aún así, el porriñés nunca repite alineación, y esta vez con más motivo porque necesita repartir carga física entre toda la plantilla para una temporada que se espera larga e intensa con tres competiciones.

En los carriles puede haber novedades en el Celta. Mingueza y Ristic relegarían al banquillo a Rueda, autor del tanto céltico en Mallorca, y a Carreira. Manu Fernández, Carlos Domínguez y Marcos Alonso continuarán probablemente en el eje de la zaga. También podrían repetir Sotelo y Moriba en la medular, aunque Beltrán y Miguel Román también cuentan con opciones. Aspas, que ha comenzado muy bien físicamente el curso, también se le espera en el once por tercera jornada consecutiva. En los otros dos puestos del ataque, Borja Iglesias, que se reencuentra con su exequipo, y Williot Swedberg podrían entrar por Jutglá y Durán.

El obligado relevo en la portería por la baja de Pau López lo resolverá Pellegrini entre Adrián San Miguel y Álvaro Valles, aunque parece que este último, que llegó en verano procedente de Las Palmas, ha tenido más minutos en la pretemporada y será el titular.

El entrenador bético también podría dar oxígeno en los carriles, aunque su equipo disfrutó de un día más de descanso al jugar el viernes pasado contra el Alavés. Aún así, el Betis podría presentarse en Vigo con el canterano Ángel Ortiz y el suizo de padre gallego Ricardo Rodríguez, por Héctor Bellerín y Junior Firpo.

El conjunto andaluz ha perdido a jugadores como Johnny Cardoso (ahora en el Atlético de Madrid) y Antony, mientras que no podrá contar por lesión con Isco y Marc Roca. Sin embargo, el equipo de Pellegrini sigue contando con futbolistas de mucha calidad, entre los que sobresale el argentino Lo Celso, al que Eduardo Coudet intentó llevar al Celta.

Pese a jugarse en un día laborable, Balaídos volverá a presentar una gran entrada. El celtismo espera poder festejar la primera victoria de la temporada del equipo de Giráldez, que el curso pasado sumó 36 puntos en casa. Y el público local confía en que el coliseo vigués continúe siendo una fortaleza, aunque en esta ocasión se presenta un Betis con un gran potencial pero todavía en construcción, a la espera de reforzar con alguna pieza más una plantilla ya de por sí muy competitiva. Como el Celta, los verdiblancos se preparan para competir en la Liga Europa, que el viernes dará a conocer la composición de los grupos. El partido de hoy es un aperitivo de los duelos continentales que afrontarán gallegos y andaluces en una ilusionante temporada.