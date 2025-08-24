Un día para recordar

«M. Fernández», pone su camiseta. Un nombre poco llamativo. Es el cuarto apellido más común en España. Lo portan como primero 905.914 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. Igualmente prolifera en Galicia, donde hay 100.300 Fernández, solo superados por los Rodríguez. Así que a muchos les ha dado por apocoparlo y fundirlo en Manufer.

No es este Manuel Fernández Arroyo, sin embargo, un Fernández cualquiera. Es el nieto de Manuel Fernández Amado y el hijo de Manel Fernández Anidos. Y con su debut convierte a la familia en la primera en proporcionar tres generaciones de jugadores célticos que han disputado competiciones oficiales con el primer equipo.

«Es un partido especial, un día que voy a recordar para toda la vida. Estoy orgulloso por haber podido conseguirlo. También le doy las gracias a mis compañeros porque me han arropado desde el primer día y eso no es fácil», agradecía ayer en declaraciones a la Radio Galega. «No es fácil que tres generaciones jueguen en un mismo equipo y en Primera. Ellos están muy contentos pero sobre todo por mí, por haber cumplido el sueño de jugar con el Celta, que es algo impensable cuando era pequeño. Ahora, a seguir disfrutando y a intentar seguir mejorando porque esto no para».

Manel, su padre, se confesó feliz: «Ver que teu fillo cumpre o seu soño... Traballou moitísimo e conseguiuno a base de esforzo. Estamos todos moi ledos. Estamos contentos e orgullosos a pesar do resultado final. Fixo un partido moi bo e estivo ben».