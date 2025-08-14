El día grande de Míchel en As Neves

En numerosas ocasiones se puede oír la frase «nadie es profeta en su tierra». Eso no es lo que le sucede al futbolista Míchel Salgado, ex jugador del RC CElta y del Real Madrid, que desde este jueves es, oficialmente, hijo predilecto de su municipio natal, As Neves. Así lo decidía la corporación local en el pleno del pasado miércoles, tras aprobar el nombramiento del nevense con tal distinción honorífica, que se oficializó hoy.

Míchel fue recibido, junto a su familia, a las puertas de la Casa Consistorial de As Neves, donde, rodeado de amigos, allegados y vecinas y vecinos visiblemente emocionados, dejó su firma plasmada en el libro de visitas del Concello de As Neves.

El alcalde, Jose Manuel Alfonso, le hizo entrega en el Salón de Plenos de un pergamino de honor así como de una medalla. A la salida, niños y niñas esperando ansiosos el momento más especial para ellos: poder sacarse una foto con su ídolo y que les firmase su camiseta.

Tras el acto institucional, autoridades y público se dirigieron al Complejo Deportivo A Caíña donde desplegaron una placa con su nuevo nombre: Complejo Deportivo Míchel Salgado. Allí, el jugador fue recibido con ilusión por cientos de jóvenes de las categorías infantiles del Nieves FC y del Club Bádminton As Neves.

A mayores, el gobierno local detalló al deportista como serán las futuras instalaciones que se encuentran en construcción y que integrarán un gimnasio y dos pistas de pádel cubiertas, además de las actuales piscinas y el Campo de Fútbol Pepe Capón.

«Mi forma de ser está marcada por el carácter combativo de As Neves»

Míchel Salgado llegaba este jueves a As Neves para ser recibido por amigos, vecinos y corporación local. Allí, rodeado de su gente, aseguraba que «este es un día muy importante para mí, pero más para mis padres» y aseguraba que «sé que ellos estarían muy felices». «Mis orígenes», añadía, «están en ellos, en mi padre, Arturo de Chan de Vide, y en mi madre, Elvira de Setados, y por eso este nombramiento va para ellos».

Al tiempo, mencionaba que su forma de ser «está marcada en todo lo que he hecho por ese carácter combativo, que es de aquí, de As Neves».

El ex jugador recordaba con todos los allí presentes su infancia en As Neves con sus «largas tardes en las piscinas de del municipio» o las «visitas que le hacía cada día a Emilio en su bar». Por último, el atleta quiso hacer referencia al mundo deportivo en el rural asegurando que «si yo pude llegar a donde llegué, los niños y niñas de As Neves también podrán» afirmando que «no es cuestión de nacer en una ciudad grande, si no de tener esa raza, ese espíritu, ese carácter y demostrarlo con trabajo y disciplina».