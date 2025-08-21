Denuncian al Celta por cánticos ofensivos de una parte de la afición

LaLiga hizo pública ayer una denuncia contra el Celta por los cánticos ofensivos realizados por una parte de la afición durante el partido inaugural de la temporada que le enfrentó al Getafe en un Balaídos con el aforo casi completo.

Según recogieron en acta los representantes de LaLiga desplazados a Vigo, durante el partido entre célticos y azulones se escucharon en reiteradas ocasiones cánticos de «písalo, písalo», en alusión a los jugadores del Getafe que protagonizaron reiteradas caídas en el césped sin aparente motivo y presuntamente fingiendo faltas. En concreto, el acta subraya que esa frase se repitió en los minutos 27, 56, 61 y 94, desde la grada de animación, situada en Marcador.

También se recoge en la denuncia, y apunta al mismo sector del estadio, el cántico de «puta España, puta Madrid».

Por otra parte, los representantes de la Liga subrayan que el club emitió un mensaje antiviolencia en el minuto 94, a través de la megafonía y del videomarcador del estadio.