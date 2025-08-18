Denis Suárez, la sorpresa del Celta para coronar el mercado

Denis Suárez podría ser la sorpresa que complete la plantilla del Celta. Señala Óscar Méndez que el acuerdo está cerrado entre la directiva y el jugador. El salcedense aportaría esa creatividad en el último cuarto de cancha que depende en demasía de Iago Aspas tras la venta de Fer López. Así lo considera Claudio Giráldez, que ha dado el visto bueno. Para que se complete la operación es necesario que el club celeste libere masa salarial. No serviría la marcha de Iván Villar, que obligaría a buscar a otro portero. Así que todo se centra en Cervi y Aidoo, a quienes en Príncipe intenten convencer de que concluyan su etapa céltica. La cuenta atrás se ha iniciado, con los plazos apretando.

"Comete tus propios errores", le dijo Carlos Mouriño a su hija cuando se ofició la sucesión. Y Marián no ha tenido ningún problema en alejarse de las políticas de su padre cuando lo ha considerado necesario. Así ha tendido puentes incluso con aquellos que habían sido los grandes enemigos de Carlos Mouriño. Se ha producido la reconciliación con el alcalde, Abel Caballero, que menciona la excelente relación que ahora existe con el Celta cada vez que se manifiesta sobre la reforma de Balaídos. También habían cicatrizado ya las heridas con Denis Suárez, lo que se sustanció en un nuevo acuerdo con su fundación. Y esa historia de redención puede completarse con el segundo regreso de Denis a casa.

La relación de Denis Suárez con el Celta ha experimentado numerosos vaivenes. Mouriño siempre le había agradecido su disposición en un traspaso al Manchester City, cuando aún era adolescente, que ayudó al club a sobrevivir en tiempos de proceso concursal. La calidez en los contactos siempre se mantuvo hasta propiciar su vuelta en el verano de 2019 a cambio de 12,9 millones. Esa "operación retorno", de la que también formaron parte Rafinha o Santi Mina, no tuvo el rendimiento esperado. El desempeño de Denis fue irregular en los ejercicios siguientes, alcanzando su mejor versión con Coudet. No fue el fútbol lo que determinó el divorcio, sino el "caso Bryan Bugarín" y la influencia que la agencia de representación de Denis había adquirido en A Madroa.

Denis se fue al Espanyol en enero de 2023, cedido hasta extinción de contrato, tras varios meses apartado del equipo. No pudo contribuir a evitar el descenso del cuadro barcelonés y se acabó mudando al Villarreal con Marcelino; seguramente el equipo y el entrenador con los que más ha brillado. Sin embargo, no ha podido repetir éxito. Lastrado por los problemas físicos en el inicio, no ha llegado a ser un jugador importante en la ecuación groguet y la directiva que preside Fernando Roig busca rescindir la relación para ganar flexibilidad de cara a los objetivos que aún maneja en estas semanas de agosto.

Iker Losada, la alternativa

La situación personal de Denis, que ya fue bien recibido por Balaídos en su última visita, se ha alineado con las necesidades que GIráldez le ha trasladado a la dirección deportiva. Los fichajes de Jutglá y Bryan Zaragoza han aportado trabajo y desborde, respectivamente, al ataque celeste. Pero se ha perdido el perfil de Fer López; ese jugador capaz de filtrar pases en la zona sensible. Una carencia que el partido ante el Getafe ha demostrado. Giráldez quiere a alguien que complemente a Iago o lo supla cuando sea necesario. Seguía sobre la mesa otro posible regreso, el de Iker Losada. Pero será Denis el que colme los deseos del técnico siempre que Marco Garcés sea capaz de resolver alguno de esos casos enquistados. En caso contrario, el jugador maneja ofertas del extranjero.