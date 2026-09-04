Decisión tomada con Ilaix Moriba: 'no' a una venta millonaria

Aunque el mercado de fichajes ya ha cerrado en la mayoría de las grandes ligas europeas, todavía quedan campeonatos que permiten incorporar jugadores. Es el caso, por ejemplo, de la liga turca, que cerrará su ventana de fichajes este viernes. Por lo tanto, los clubes turcos todavía pueden acometer incorporaciones y siguen suponiendo una amenaza para otros equipos, ya que aún están a tiempo de intentar hacerse con alguno de sus jugadores.

En este sentido, había un nombre que en las últimas horas había sido relacionado con la liga turca y que, finalmente, parece que no cambiará de aires. Ilaix Moriba no se moverá del Celta en este mercado de fichajes. Según informa Matteo Moretto, el centrocampista guineano continuará en Vigo pese a que en las últimas horas el Besiktas se ha interesado por su situación.

Pero la respuesta del Celta de Vigo ha sido clara. El conjunto gallego considera que, en estas condiciones, Ilaix Moriba no está en venta. El futbolista es una pieza importante para el proyecto de Claudio Giráldez y el club no contempla facilitar su salida a estas alturas, especialmente con el mercado ya cerrado y sin margen para encontrar un sustituto en caso de traspaso.

El Besiktas no ha sido el único club que ha preguntado por Moriba. De acuerdo con la información de Matteo Moretto, el Celta ya había rechazado anteriormente una propuesta del Ajax que incluía una cesión remunerada con opción de compra por el 50% de los derechos del jugador. También dijo 'no' al Bayer Leverkusen, que planteó una cesión con obligación de compra.

Un buen negocio

Lo cierto es que el Celta tiene entre manos un negocio redondo con Ilaix Moriba. El conjunto vigués se hizo con el centrocampista en propiedad en 2025 por seis millones de euros, después de ejecutar la opción de compra acordada con el RB Leipzig. Ahora, su valor se ha disparado y el futbolista podría dejar en las arcas celestes más de 20 millones de euros si finalmente se decidiera a traspasarlo.

La operación también tuvo su pequeño rédito para el FC Barcelona. El club azulgrana traspasó a Ilaix al RB Leipzig en 2021 por 16 millones de euros más seis en variables, reservándose un 10% de una futura venta. Ese porcentaje volvió a entrar en escena cuando el centrocampista pasó del Leipzig al Celta, ya que el Barça percibió 600.000 euros.

Noticias relacionadas

Ahí, sin embargo, terminó la participación azulgrana en el negocio. El Barcelona ya no conserva ningún porcentaje sobre una futura venta de Ilaix Moriba, por lo que una hipotética operación por encima de los 20 millones beneficiaría exclusivamente al Celta.