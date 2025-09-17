Cuatro sesiones para preparar el encuentro de Vallecas
REDACCIÓN
Vigo
La plantilla del Celta retoma hoy los entrenamientos en la ciudad deportiva para preparar el duelo del domingo contra el Rayo (Vallecas, 14:00 horas). Tras la jornada de descanso de ayer, Claudio Giráldez ha programado cuatro sesiones de trabajo para afinar la puesta a punto de su equipo en busca de la primera victoria de la temporada. El técnico estará especialmente pendiente en los próximos días del estado físico de Marcos Alonso y Javi Rodríguez, cuyo concurso en el partido es, hoy por hoy, dudoso.
Vía: Faro de Vigo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Álex Mumbrú, hospitalizado tras ganar el Eurobasket
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés