Cómoda victoria del Celta en Pontevedra

Segunda victoria de la temporada para el Celta en el segundo derbi. Si la semana pasada sumaban los tres puntos en el miniderbi ante el Deportivo, en esta ocasión lograban una nueva victoria ante el Pontevedra en el duelo provincial. Con este triunfo, los célticos ya son líderes del grupo, con dos puntos de ventaja sobre la segunda plaza que, en esta ocasión y de forma sorpresiva, ocupan igualados a puntos el Lugo, Roces y Arosa.

La verdad es que el partido no tuvo demasiada historia. El Celta apretó de salida y a los dos minutos abría el marcador con un tanto de Hugo Pérez. El Pontevedra no se vino abajo y siete minutos más tarde igualaba el encuentro.

El Celta no varió ni lo más mínimo su intensidad, y mediado el primer tiempo sentenciaba el encuentro con dos goles en otros tanto minutos.

La segunda parte no tuvo demasiada historia, dada la superioridad de los jugadores celestes, que no bajaron el ritmo ni en los instantes finales del encuentro. Destacar los cuatro goles logrados por Jorge, que fue uno de los destacados del partido.

2-7 Pontevedra - Celta PONTEVEDRA: Calviño (Bellón, minuto 46), Cao (Radio, minuto 46), Adrián, Adonis (Nico, minuto 46), Raúl, Fabián, Caride, Grajales, Del Río (Lago, minuto 80), Pablo y Nicolás (Aimar, minuto 63). CELTA: Izan, Lamba, Sálamo (Khayat, minuto 46), Mario, Noya (Pedro, minuto 56), Mateo, Barreiros (Iker, minuto 74), Hugo Pérez, Ratón (Carro, minuto 56), Jorge y Xandre (Barcón, minuto 80). GOLES: 0-1, minuto 2: Hugo Pérez. 1-1, minuto 10: Grajales. 1-2, minuto 24: Barreiros. 1-3, minuto 26: Hugo Pérez. 1-4, minuto 45: Jorge. 2-4, minuto 50: Del Río. 2-5, minuto 54: Jorge. 2-6, minuto 82: Jorge. 2-7, minuto 90: Jorge.

Vía: Faro de Vigo