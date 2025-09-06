Coke realiza la mejor parada de la jornada en Primera RFEF
REDACCIÓN
Vigo
El Celta Fortuna sumó un empate sin goles en Zamora gracias sobre todo a una gran intervención de su portero Coke Carrillo. La parada del guardameta céltico fue elegida como la mejor de la jornada en la Primera RFEF. En un ataque rival, el balón le llegó a un delantero del Zamora que remató a bocajarro en el área pequeña. El portero del filial céltico atacó el balón con todo el cuerpo extendido y logró despejar con un pie. Impidió que el equipo castellano celebrase un gol que supondría la victoria ante los vigueses.
