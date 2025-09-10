El club celeste alcanza los 37.500 abonados

La masa social del Celta sigue creciendo a grandes zancadas. El club vigués ha informado estos días en las redes sociales de que esta temporada ha alcanzado los 37.500 abonados, lo que supone un récord histórico.

Buena parte de este crecimiento ha tenido que ver con la implementación la pasada temporada del carné amigo, sin derecho asiento, pero que ha tenido una amplia demanda entre los aficionados que no tienen la posibilidad o no pueden permitirse asistir a los partidos de Balaídos. 17.600 socios corresponden a esta modalidad mientras que otros 20.762 son de la modalidad de pago. Mientras se concluye la remodelación de la grada de Gol, el actual aforo del estadio no permite nuevas altas, hasta el punto de que unos 4.000 aficionados aguardan en lista de espera para hacerse socios.