Claudio se queda a Miguel Román

Miguel Román ya no hará el viaje de vuelta al filial ni tendrá que buscarse la vida por España adelante. Claudio Giráldez ha decidido quedarse al mediocentro vigués que ha estado este mes de pretemporada «a prueba». El centrocampista ha sido una de las grandes noticias de esta pretemporada en el Celta. Fue de los mejores en cada uno de los partidos y siempre dio la impresión de ser del agrado de Claudio que mostró públicamente su satisfacción con la evolución de un futbolista que ha conocido también la otra cara del fútbol y que ahora que ha visto la oportunidad se ha aferrado a ella con fuerza. Pendiente de las fichas y los huecos que pudiese haber en la plantilla, Miguel Román ha terminado por convencer a Claudio que ha tomado la decisión definitiva de que no regrese al Celta Fortuna ni salga cedido. Jugará en el primer equipo esta temporada y, con un calendario cargado, tendrá presencia a lo largo de los próximos meses.

No está en la misma situación Manu Fernández que también ha estado trabajando esta pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez pero en torno a quien las ideas no están tan claras como con Miguel Román. El técnico también está contento con él, pero ahora mismo entienden que no hay hueco en el primer equipo para él. El club le da vueltas a la situación y lo normal es que se trabaje en las próximas semanas con la idea de encontrarle una cesión en un equipo (de Segunda lo más probable) donde pueda continuar con su evolución.

Con quien tampoco ha habido evolución es con Aidoo que es un futbolista con el que no se cuenta y a quien no se ha encontrado destino por el momento. En el Celta insisten en que no es sencillo comunicarse con él y aunque no se quiere asegurar de modo tajante la sombra de la rescisión de contrato sobrevuela sobre este caso. Aidoo solo tiene un año más de contrato y para el Celta no tendría un coste demasiado doloroso sacarse de encima el contrato del central ghanés a quien aquel amistoso de su selección en Estados Unidos, cuando se rompió el Aquiles, le cambió su trayectoria en el Celta.