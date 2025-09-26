Claudio Giráldez: «Tenemos que subir el nivel»

Claudio Giráldez admitió la «superioridad» del Stuttgart, y dijo que la derrota en el debut europeo les debe servir «para saber donde estamos y para apretar».

«El Stuttgart ha estado muy bien, hay que darle mucho mérito a lo que ha hecho el rival. Ha tenido un ritmo más alto que el nuestro, ha jugado a una velocidad muy alta y ha sido capaz de ganar muchos duelos», manifestó poco después de la conclusión del encuentro.

«Esto es Europa, tenemos que subir nuestro nivel porque necesitamos jugar a estas velocidades y a un nivel de precisión mucho mayor porque cada vez que hemos salido no hemos conseguido enganchar situaciones de dos para dos o tres para tres», añadió.

Claudio Giráldez recordó que muchos de sus jugadores se estrenaban en Europa, aunque no quiso ponerlo como excusa porque «no» firmaron un buen partido en tierras alemanas.

«Al final, con el corazón, con la competitividad, con la unión que tenemos en el vestuario, hemos estado cerca de empatar en esa situación de Bryan -Zaragoza-, pero la verdad es que ellos son justos vencedores», incidió el preparador del Celta, quien lamentó que el primer gol del rival llegara «en una acción de juego directo» del portero alemán y el segundo «en un balón parado que podemos defender mucho mejor y en el que ellos acertaron en un disparo desde fuera del área».

«Son dos acciones muy evitables y en las que pudimos haber tenido un mejor comportamiento», sostuvo Giráldez, que aplaudió el trabajo de sus jugadores «en bloque bajo» para contener el potencial ofensivo del Stuttgart: «Es algo bueno que hemos tenido en muchas fases del partido, pero es verdad que ellos han sido superiores casi todo el partido». El técnico mostró su intención de recomponerse cuanto antes de la derrota de cara a la visita de este domingo al Elche (16:15 horas) y al estreno la próxima semana del equipo en Balaídos en el torneo europeo frente al PAOK de Salónica.

Vía: Faro de Vigo