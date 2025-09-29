Claudio Giráldez: «El responsable soy yo»

Claudio Giráldez reconoció tras la derrota ante el Elche (2-1) que el Celta fue «inferior todo el partido» al conjunto ilicitano, al que consideró justo vencedor. «Nos hemos mantenido en el partido porque tenemos amor propio y un vestuario unido, pero no hemos estado bien», admitió el preparador del conjunto celeste, que insistió en que su equipo ha enlazado «dos partidos muy malos».

«Hemos acusado más el calor que el cansancio, pero no es excusa. No estamos a nuestro mejor nivel y el responsable soy yo», afirmó Giráldez, que pidió «mejorar el nivel» para remontar la situación.

El entrenador porriñés admitió que al equipo celeste le está pesando no haber podido ganar aún en la Liga y apreció que sus jugadores «no están cómodos» en el terreno de juego. «Nos está costando ser clarividentes y hoy no hemos sido agresivos para ganar los duelos. Hay que seguir trabajando para volver a nuestra forma», argumentó el técnico, que pidió que no se dude de la capacidad de los jugadores «porque son los mismos que hace unos meses nos hacían disfrutar».

Giráldez lamentó que el Celta se encuentre en una dinámica «en la que nada sale bien» y reconoció los méritos del Elche por «habernos hundido a defender muy atrás». «Ellos están en un momento opuesto al nuestro. Han sido capaces de generar los espacios y de hundirnos», resumió el entrenador del Celta, que ahora tendrá que preparar el partido de la Liga Europa ante el PAOK griego, que visita Balaídos el jueves.

Vía: Faro de Vigo