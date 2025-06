Claudio Giráldez, el gran ignorado de LaLiga

El celtismo está rendido a Claudio Giráldez, el arquitecto de un 'EuroCelta' que ha encandilado a LaLiga con una merecidísima séptima plaza y un ilusionante billete a Europa League casi diez años después. Sin embargo, el logro del equipo celeste parece insuficiente para que el torneo español reconozca el inmenso trabajo del joven técnico gallego.

Muchos cometen el error de fijarse únicamente en el resultado -magnífico-, cuando lo realmente interesante del Celta de Claudio Giráldez es el cómo lo ha conseguido: un equipo de autor, indescifrable, estimulante y atrevido, algo cada vez más escaso en el fútbol actual.

El caso de Giráldez es difícil de encontrar en la élite del fútbol europeo. Con un equipo plagado de canteranos, sin fichajes estelares ni grandes figuras, ha conseguido plantarse en Europa. Si además se le suma su arriesgado estilo de juego y su ‘manía’ -en el buen sentido- de no repetir alineaciones, la temporada del Celta se convierte en objeto de estudio.

Apuesta total por el buen fútbol

La gran muestra de la convicción del Celta es el gol que encajó ante el Getafe en el partido en el que se jugaba Europa. Un grave error de Guaita en la salida de balón se transformó en el 1-0 de Borja Mayoral a los 11 minutos de encuentro. Por suerte para los aficionados celestes, los goles de Borja Iglesias (25') y Iago Aspas (80') dieron la vuelta al marcador y aseguraron el ansiado billete a la Europa League.

Así es Giráldez, un técnico convencido, que no regala el balón y que exige a sus jugadores atrevimiento y valentía para no renunciar a su idea de juego ni en situaciones de presión total. Por ello, no sorprende la importancia que le ha dado a la cantera esta temporada.

Confianza plena en la cantera

Es complicado que un equipo desprenda tanta personalidad como el Celta. Giráldez ha logrado que muchos jugadores formados en A Madroa y sin experiencia en la élite se hayan consagrado en tiempo récord, mostrando nivel de sobra para Primera División y un amor incondicional al club que solo tiene quien se ha criado en casa.

Tratar de pronosticar el once inicial de Giráldez ha sido un 'deporte de riesgo' para muchos periodistas esta temporada, lo que refleja la confianza del técnico gallego en sus jugadores y su capacidad para encontrar utilidad en cada una de sus piezas. También su gran destreza táctica para adaptarse a distintos estilos y formaciones.

No optó al galardón de mejor entrenador de la temporada

Sin embargo, todo eso parece no ser suficiente para LaLiga, que no lo incluyó en la votación pública para elegir al entrenador del año. Según la competición, en esta solo aparecieron aquellos técnicos que fueron elegidos ‘Entrenador del Mes’ durante la temporada.

Por este motivo, Claudio Giráldez no pudo competir con Hansi Flick (Barça), Ernesto Valverde (Athletic Club), Míchel Sánchez (Girona), Diego Simeone (Atlético de Madrid), José Bordalás (Getafe), Manuel Pellegrini (Betis) y Manolo González (Espanyol) para ser distinguido como el mejor entrenador de la temporada 2024-25, algo que no ha gustado nada a los aficionados celestes.