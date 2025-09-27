Claudio Giráldez: «Ganar queremos… y mucho, lo veo en mis jugadores»

El Celta buscará mañana en el Martínez Valero una victoria, que con más méritos que deméritos, persigue desde siete partidos. El primer triunfo se resiste, pero Claudio Giráldez pone buena cara al mal tiempo, convencido de que su equipo “hace muchas cosas bien” para comenzar a sumar puntos de tres en tres. “Todos queremos ganar y, evidentemente, todo se reflexiona de manera diferente cuando ganas. Entiendo que estoy expuesto a los resultados, pero tenemos que hacer un análisis más profundo de la situación del juego", ha relatado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al duelo contra el Elche.

El entrenador del Celta cuenta con las bajas de Sergio Carreira, y Mihailo Ristic, a las que se ha unido a última hora la de Carl Startfelt, con un esguince e el tobillo derecho. La novedad en la convocatoria es Franco Cervi, que suma su primera citación del curso debido a la falta de efectivos para los carriles, ya que Javi Rueda, que sí ha entrado en la lista, todavía arrastra algunas molestias. Aiddo, mientras, ha sido descartados de nuevo por decisión técnica.

“El año pasado, cuando no ganábamos fuera de casa, decía que hacíamos muchas cosas bien y también lo digo actualmente cuando no estamos consiguiendo ganar partidos. Hay partidos que nos representan y dan una idea de lo que queremos ser y otros en los que no hemos estado a nuestro nivel, como el último contra el Stuttgart”, ha recalcado el técnico céltico, que ha precisado: “A partir de ahí, tenemos que construir. Ganar queremos… y mucho, lo veo en mis jugadores. Tenemos que tener un acierto que nos estamos teniendo”.

Giráldez espera, a este respecto, que el fútbol del Celta gane solidez y regularidad a lo largo de los noventa minutos. “Tenemos que ser más constantes en el juego, más estables. Hay partidos de un nivel muy alto que no tuvimos la suerte de poder ganarlos. Hemos estado cerca de la victoria que los rivales en la gran mayoría de ellos”, ha explicado.

El entrenador del Celta se ha mostrado seguro de que “con un poco más de acierto en las dos áreas” la dinámica del equipo cambiará: “Cuando cambiemos todo eso se modificará porque la gente quiere, está comprometida y tenemos recursos para ello. Hay que darle valor a que estamos haciendo muchas cosas bien pero también queremos ganar y sabemos la dificultad que tiene”.

Tampoco espera facilidades Giráldez mañana en el Martínez Valero. “Es un muy agresivo en muchas situaciones de juego. La manera de construir es distinta a la del Stuttgart, pero también tiene similitudes. Nos va a poner las cosas difíciles”, ha pronosticado el técnico celeste, que ha detallado: “No ha perdido ningún partido en lo que va de liga y que viene con esa inercia de una temporada brillante en Segunda División. Nos va a poner las cosas muy complicadas. Tenemos que estar bien, mejor que el otro día”.

El plan de partido será imponer al rival el estilo de juego: “Tenemos que ser capaces de dominar, que pase lo que nosotros queremos. Hemos sido capaces de que pasase contra los grandes de nuestra Liga en muchos momentos de los partidos".

Claudio Giráldez se ha referido al bueno momento de Borja Iglesias, pero al mismo tiempo ha echado en falta una mayor aportación goleadora de otros integrantes del frente ofensivo. “Hay una parte buena y una parte mala. La buena es que Borja está marcando y la mala es que tenemos que mejorar nuestros recursos todos en el número de goles y de ocasiones en este último partido”, ha observado el porriñés, que ve necesario mejorar el rendimiento del equipo en el último tercio del campo: “Tenemos que generar el torrente de ocasiones que estábamos haciendo y el gol acabará llegando como consecuencia de un trabajo bien hecho, igual que los puntos”.

El déficit en los carriles, donde faltarán Carreira, Ristic, y Rueda está bajo mínimos, podría dar la alternativa a Hugo Álvarez o a Cervi. “Es una solución que pueda jugar ahí", ha admitido Giráldez, que no ha descartado que Damián pueda tener frente a los franjiverdes su primera oportunidad del curso: “Es otro jugador que puede tener la oportunidad. Cada vez trabajando mejor y sabemos lo que nos puede dar. Si sigue trabajando así, tendrá su oportunidad porque creo la merece”.

Vía: Faro de Vigo