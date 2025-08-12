Cinco sesiones de trabajo para preparar la visita del Getafe a Vigo
REDACCIÓN
Vigo
El Celta reanudó en la mañana de ayer los entrenamientos en Afouteza después de disfrutar de descanso el día posterior a la victoria en Wolverhampton. Claudio Giráldez ha programado cinco sesiones de trabajo para preparar la visita del Getafe a Balaídos, prevista para el domingo 17 de agosto a las cinco de la tarde, en el partido de estreno de la Liga 25-26.
El equipo volverá al trabajo hoy a las 11:00 horas. El miércoles, la plantilla disfrutará del descanso semanal, para volver al trabajo el jueves. El sábado, el entrenador céltico celebrará su primera rueda de prensa previa a un partido de la nueva temporada. Será a partir de las 13:30 horas en Afouteza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir