Cinco sesiones de trabajo para preparar la visita del Getafe a Vigo

El Celta reanudó en la mañana de ayer los entrenamientos en Afouteza después de disfrutar de descanso el día posterior a la victoria en Wolverhampton. Claudio Giráldez ha programado cinco sesiones de trabajo para preparar la visita del Getafe a Balaídos, prevista para el domingo 17 de agosto a las cinco de la tarde, en el partido de estreno de la Liga 25-26.

El equipo volverá al trabajo hoy a las 11:00 horas. El miércoles, la plantilla disfrutará del descanso semanal, para volver al trabajo el jueves. El sábado, el entrenador céltico celebrará su primera rueda de prensa previa a un partido de la nueva temporada. Será a partir de las 13:30 horas en Afouteza.