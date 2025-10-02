El celtismo toca a rebato para recibir a lo grande al equipo

El celtismo ha tocado arrebato para recibir esta noche a lo grande al Celta en su reestreno en la Europa League en Balaídos frente al Paok de Salónica. Siareiros Celta Vigo, que agrupa a los principales grupos de aficionados celestes, ha convocado a sus huestes a las 18.00 horas, tres antes del choque, en la Calle Eugenio Kraff para calentar motores con una macroprevia del encuentro.

Uno de los puntos culminantes de la velada será lo que los convocantes han denominado Pyroshow (19:30), con bengalas para celebrar la ocasión de retorno europeo y tributar un gran recibimiento al autobús que trasladará a los jugadores al estadio una hora y media antes del inicio del encuentro. Los aficionados, que piden a los asistentes que porten bufandas y banderas, tiene previsto entrar en el estadio a las 20.00 horas para continuar animando hasta el inicio del partido.

Fillas de Casandra y Mondra

Los actos previos no se quedarán ahí porque minutos antes del comienzo del partido (a las 20:45) está previsto que en Balaídos haya una actuación musical a cargo de Fillas de Cassandra y de Mondra. El Celta vuelve a recurrir a este tipo de atractivos en las previas de los partidos más significativos.

Vía: Faro de Vigo