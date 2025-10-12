Mingueza y un tren que pasa una sola vez en la vida: "Espero poder volver"

El inicio de temporada no ha sido fácil en el Celta de Vigo. El equipo dirigido por Claudio Giráldez es el único de LaLiga que no sabe lo que es ganar un partido y solo suma seis puntos de 24 posibles, situándose en una peligrosa decimosexta posición que lo deja fuera del descenso por el 'goal average', mejor que Real Oviedo y Girona.

Uno de los jugadores que ha notado el bajón colectivo es Óscar Mingueza, quien fue una de las claves del conjunto celeste la temporada pasada para volver a Europa casi 10 años después. El de Santa Perpètua de Mogoda marcó cuatro goles y repartió seis asistencias en 34 partidos de Liga, convirtiéndose en uno de los mejores laterales de toda la competición española y logró llamar la atención de Luis de la Fuente.

Óscar Mingueza, durante un partido con la Selección / EFE

Mingueza, quien coincidió con el seleccionador español en categorías inferiores de 'La Roja', jugó de titular el pasado 8 de junio en la final de la Nations League ante Portugal. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a recibir la llamada de Luis de la Fuente, quien ya ha prescindido de él en los últimos dos parones internacionales, y sus opciones para formar parte de la plantilla del Mundial de 2026 se han reducido considerablemente.

Me tengo que centrar en estar bien, a recuperar mi mejor nivel en el Celta Óscar Mingueza — Jugador del Celta de Vigo

Esta vez, para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, duelos vitales para clasificarse para el torneo, el técnico de Haro apostó por Pedro Porro y Marcos Llorente para apuntalar el lateral derecho. “Está claro que me gustaría. Ir a la Selección es un premio muy grande, algo muy bonito que quieren todos los jugadores del mundo en sus respectivos países. Es una consecuencia de tu rendimiento. Todos los que van es por algo. Espero poder volver. Me tengo que centrar en estar bien, a recuperar mi mejor nivel en el Celta”, reconoció Mingueza sobre su ausencia con 'La Roja' en 'SER Deportivos' de Radio Vigo.

Óscar Mingueza, junto a Luis de la Fuente, durante una concentración de la selección / EFE

El propio jugador sabe que para estar en el Mundial de 2026 necesita dar un paso adelante en su club, donde ha perdido ligeramente protagonismo. La temporada pasada fue el futbolista de campo más usado por el entrenador gallego, sumando un total de 2.904 minutos de juego. Este curso, es el segundo, por detrás de Ilaix Moriba, con un total de 608 minutos hasta la fecha, pero da la sensación de que ya no es ese jugador totalmente indiscutible para Giráldez, que también cuenta con Carreira y Javi Rueda para el puesto.

Mingueza, junto a Borja Iglesias, durante un partido de Europa League del Celta / EFE

El ex del Barça es consciente de que el arranque de temporada ha sido malo y confía en darle la vuelta para dar alegrías a los aficionados celestes y recuperar su mejor versión. "No estamos siendo tan efectivos de cara a la portería como el año pasado, pero estamos haciendo cosas muy bien y entendiendo los partidos muy bien. Estoy muy tranquilo porque veo cómo el equipo entrena cada día, porque veo una idea y por la motivación tanto del staff como de los jugadores", apuntó. De lograrlo, el tren del Mundial podría volver a acercarse a un jugador que logró ser de los más determinantes de LaLiga en su posición.