El Celta visitará al Puerto de Vega asturiano en primera ronda de Copa del Rey

Los siete equipos gallegos participantes esta temporada en la Copa del Rey ya conocen a sus rivales de la primera ronda tras el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas. Los enfrentamientos serán contra equipos de Asturias, País Vasco y Cantabria, a excepción del UD Ourense - Pontevedra, tras incluirse este año en la competición el criterio de proximidad geográfica, con cuatro grupos diferentes. Como en las ediciones anteriores, los equipos de mayor división se medirán a los de menor, que ejercerán además como anfitriones.

De este modo, así quedan los partidos, que se jugarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre:

Puerto de Vega (Asturias) - Celta de Vigo

Ourense CF - Oviedo

- Oviedo Negreira - Real Sociedad

- Real Sociedad UD Sámano (Cantabria) - Deportivo

Langreo (Asturias) - Racing de Ferrol

UD Ourense - Pontevedra

El sorteo incluyó a 112 equipos, entre los que no estaban los cuatro que disputarán la Supercopa de España: el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que entrarán en la tercera ronda, es decir, en dieciseisavos. El pasado año, quedó exento de la primera ronda el Dépor como campeón de la Primera Federación, ventaja que no tendrá en la presente edición el AD Ceuta a pesar de hacerse con la tercera categoría del fútbol español.

Las bolas incluyeron este mediodía a 10 conjuntos de categoría autonómica, a los que les tocó un primera división. Es el caso del gallego Negreira, de A Coruña, que recibirá en su feudo a todo una Real Sociedad, y del Puerto de Vega, que recibirá al Celta.

El terreno de juego del rival celeste es el El Campón, pero su disponibilidad está prácticamente descartada debido a sus dimensiones. Su presidente, José Ramón Pérez, hubiera preferido de rival al Oviedo -que finalmente jugará contra el Ourense CF en O Couto-, para «evitar las obras» en su propio feudo, comentó a La Nueva España -medio del mismo grupo que FARO-.

Vía: Faro de Vigo