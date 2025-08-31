Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Celta - Villarreal en LaLiga, en directo

El Celta recibe al Villarreal con el objetivo de estrenar su casillero de victorias, tras encadenar dos empates ante Mallorca y Betis. Los amarillos se presentan en Balaídos como líderes imbatidos y tras anotar siete goles

Aficionados del Celta animan al equipo en Balaídos

Aficionados del Celta animan al equipo en Balaídos / Alba Villar

R. V.

