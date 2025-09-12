El Celta tendrá un nuevo videomarcador
El Celta informó ayer de que en el partido de la Liga Europea contra el PAOK, previsto para el próximo 2 de octubre, estrenará un nuevo marcador provisional en la grada de Tribuna de Balaídos. En este primer partido europeo en casa, el Celta estrenará también una grada supletoria en Gol con capacidad para 600 espectadores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El monumental cabreo de Raphinha
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol
- Desvelan todos los compromisos del Barça con el Spotify Camp Nou
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- El doble rasero con el Barça: el mismo 'favor' que ya le hicieron al Madrid
- El Bayern quiso fichar a Lamine y Gavi
- Manolo González: 'Que van a silbar a Joan Garcia es una cuestión de sentido común