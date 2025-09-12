Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Celta tendrá un nuevo videomarcador

El Celta informó ayer de que en el partido de la Liga Europea contra el PAOK, previsto para el próximo 2 de octubre, estrenará un nuevo marcador provisional en la grada de Tribuna de Balaídos. En este primer partido europeo en casa, el Celta estrenará también una grada supletoria en Gol con capacidad para 600 espectadores.

