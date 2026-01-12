El Celta teme por Mingueza: el Barça puede sacar tajada

El encanto de Vigo atrapó a Òscar Mingueza. Le sentó de fábula cruzar la península para fichar por un Celta de Vigo que exprimiría al máximo todo su jugo futbolístico. No en vano fue, por segundo año consecutivo, el futbolista celeste con más minutos a lo largo del año natural 2025. Sumando las tres competiciones, registró 3.196'. En A Sede, no obstante, temen por su continuidad: acaba contrato el próximo 30 de junio y ya es libre de negociar su futuro.

No es nuevo. El de Santa Perpètua de Mogoda fue uno de los nombres propios del anterior mercado invernal. Su estelar rendimiento no solo consolidó su importancia en el esquema de Claudio Giráldez, sino que despertó el interés de varios gigantes europeos atentos a su fiabilidad, carácter competitivo y polivalencia para rendir al máximo nivel en distintas posiciones. Su irrupción en el sudoeste gallego le valió la llamada de Luis de la Fuente.

Gusta en la Juve

El canterano culé, que alcanzó los 100 partidos con el Celta en LaLiga el pasado mes de octubre, es objeto de deseo de algún que otro grande, entre ellos la Juventus de Turín, tal y como informan Fabrizio Romano y Matteo Moretto. El club 'bianconero', con Luciano Spalleti a la cabeza, anda buscando un lateral. Rastrea el mercado para encontrar a un futbolista que pueda desempeñarse en varias demarcaciones y rinda a buen nivel como lateral en una zaga de cuatro defensas como en una línea formada por tres hombres.

Kylian Mbappé y Óscar Mingueza, en el Bernabéu / Chema Moya / EFE

El Barça conserva el 50%

Mingueza finaliza su vinculación con el club vigués el próximo 30 de junio y 'La Vecchia Signora' lleva meses analizando su perfil, siendo el suyo un nombre muy bien valorado por la directiva. Estaba considerando la posibilidad de abordar su incorporación en junio, una vez quede libre, pero las mencionadas fuentes entienden que intentarán adelantar el acuerdo a esta ventana de transferencias de invierno, permitiendo así que el jugador llegue en enero para reforzar de inmediato la plantilla de Spalletti.

Mingueza se mide a Rashford / Lalo R. Villar / LAP

En A Sede, no obstante, no pretenden desprenderse del catalán en enero. Quedarían huérfanos de un futbolista de sus características y, asimismo, el FC Barcelona, que posee el 50% de sus derechos federativos, sacaría una buena tajada de su traspaso. Se arriesgarían, por tanto, a que se marche gratis en verano.

Los intentos por renovar al catalán fueron infructuosos hasta la fecha. Para él fichar por el Celta suposo un salto importante en su carrera, pero estos últimos meses fue dando pistas contradictorias sobre su futuro.

No es el único

No es la única preocupación que tienen en los despachos. Hay otras cinco carpetas que deben resolverse de aquí a final de curso: Aidoo, Cervi, Ristic, Marcos Alonso y Iago Aspas también terminan contrato el próximo 30 de junio. La prioridad, además del de Santa Perpètua de Mogoda, son los dos últimos.