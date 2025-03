El Celta sueña con Europa gracias a Marcos Alonso

Marcos Alonso, de penalti, a siete minutos del final dio los tres puntos al Celta, que acumula seis partidos sin perder y que se acerca a la zona europea a costa de un Real Valladolid (0-1) que peleó hasta el final y que mereció recompensa a su entrega, pero, una vez más, adoleció de acierto ante la portería rival y se hunde como colista en la clasificación.

Ambos conjuntos buscaron la forma de tratar de sorprender al rival; en el caso de los locales, con el regreso de Mario Martín a la titularidad, y con Sylla como punta de ataque; y en el de los visitantes, con Óscar Mingueza y Carreira cambiando de banda.

No tardaron los gallegos en tomar la iniciativa y demostraron su potencial ofensivo a las primeras de cambio; Borja Iglesias avisó en el minuto 5, con un lanzamiento muy fácil desde el punto de penalti, que quedó anulado por la defensa blanquivioleta.

Primeros pitos

Poco después, Iago Aspas volvía a sacar los colores a los vallisoletanos, con un disparo cómodo que prácticamente rozó el poste derecho. Empezaban los pitidos en el estadio José Zorrilla, ante la falta de intensidad de los de Álvaro Rubio.

Pero estos supieron acercarse con cierto peligro al área del Celta, mostrando una incipiente capacidad de creación, a través de Grillitsch, quien ofreció un buen centro a Mario Martín para que este cabeceara a las manos de Guaita.

Eso dio algo más de impulso al cuadro blanquivioleta, que comenzaba a creerse que podía hacer daño a un rival que no tenía prisa, aunque su presión bloqueó a los locales en los primeros compases. El Valladolid también trataba de presionar y de buscar un error de los vigueses, que le permitiera optar a inaugurar el marcador. Este llegó, y Sylla encontró a Mario Martín, que no se lo pensó a la hora de chutar, hallando a un bien colocado Guaita, que desvió el balón a córner.

Moro era la única salida de los locales para romper al contrario, con sus regates y su velocidad desde la banda izquierda, pero sus centros no encontraron finalización, por lo que no llegaron a inquietar al meta visitante.

Los blanquivioletas, a pesar de sus evidentes carencias, lograban equilibrar el partido, pero cualquier error podía suponer un gol en contra. Y Borja Iglesias, en una última ocasión, pudo haber abierto la caja de Pandora, de no ser porque su disparo no fue bueno, y se fue por encima de la portería. Por tanto, se llegó al descanso con un 0-0, tras una primera mitad que comenzó dominando el cuadro celeste -en este caso de azul oscuro- y terminó más igualado, gracias al buen hacer de Moro y a una defensa local que fue de menos a más.

Dos penaltis

Tras la reanudación, el susto se instaló en el corazón de los aficionados vallisoletanos, al pitar el colegiado penalti de Hein sobre Alfon pero, tras revisar la acción, cambió su decisión, devolviendo el latido a los blanquivioletas. Lo que fue evidente es que el meta estonio no supo controlar el primer disparo de Borja Iglesias y tuvo que lanzarse con todo para impedir que Alfon rematara la jugada tras su fallo, arriesgándose a cometer la falta máxima.

Los cambios llegaron en una escuadra y otra, en el caso de los locales, para cambiar el dibujo, con Marcos André acompañando a Sylla en la delantera y con Iván Sánchez para tratar de aumentar la producción. Y esta llegó. De hecho, fue la ocasión más clara del encuentro para cambiar el resultado. Chuki superó en velocidad a la defensa visitante para poner un centro a Marcos André, que remató algo forzado, lo que impidió el gol, por centímetros.

Eso tenía que haber espoleado a los vallisoletanos, pero el fútbol es imprevisible. Y en la siguiente jugada, Javi Sánchez golpeaba con la mano el esférico dentro del área, lo que, en este caso, sí se tradujo en penalti. Marcos Alonso se encargó de transformarlo para subir el 0-1 al marcador, a falta de ocho minutos para el final, en los que Marcos André dispuso de otra oportunidad para haber igualado el tanteo, sin éxito, por muy poco.

También Chuki, a bocajarro, tras un gran centro de Machis, tuvo en su cabeza la posibilidad de empatar, pero su remate se marchó por encima de la meta visitante. Y aunque los locales se volcaron en busca del gol en los ocho minutos de prolongación, no hallaron el fruto deseado. El Real Valladolid no pudo eludir la derrota, la segunda seguida que le deja a once puntos de la salvación que marca el Alavés. El Celta, sin embargo, queda a dos del Betis, sexto, y apunta a Europa.