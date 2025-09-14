El Celta sigue instalado en los mínimos: dominio sin gol y otro empate en el descuento
La falta de puntería sigue lastrando al equipo vigués, que salvó un punto sobre la bocina con un penalti transformado por Borja Iglesias
El Girona apenas generó peligro y se adelantó en una de las pocas ocasiones que creó
Marcos Romero
El Celta ha vuelto a demostrar este domingo que en este inicio de temporada está siendo un equipo de mínimos. Mínima está siendo su capacidad de transformar su dominio en goles y mínimos son los méritos que necesita acumular el rival para marcarle. El partido contra el Girona siguió el guion de los dos últimos partidos: el conjunto vigués fue claro dominador del juego y de las ocasiones, pero un despiste puso el partido cuesta arriba en el primer tiempo y la falta de puntería impidió a los celestes sumar su primera victoria del curso. Tuvo que ser Borja Iglesias, otra vez en el descuento, el que desde los once metros salvase un punto que no contenta al Celta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Real Sociedad - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Tremenda rajada de Flick contra la Federación Española por los problemas de Lamine
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono