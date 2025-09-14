Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El Celta sigue instalado en los mínimos: dominio sin gol y otro empate en el descuento

La falta de puntería sigue lastrando al equipo vigués, que salvó un punto sobre la bocina con un penalti transformado por Borja Iglesias

El Girona apenas generó peligro y se adelantó en una de las pocas ocasiones que creó

Las fotos del Celta - Girona en la jornada 4 de LaLiga

Las fotos del Celta - Girona en la jornada 4 de LaLiga / Jose Lores

Marcos Romero

El Celta ha vuelto a demostrar este domingo que en este inicio de temporada está siendo un equipo de mínimos. Mínima está siendo su capacidad de transformar su dominio en goles y mínimos son los méritos que necesita acumular el rival para marcarle. El partido contra el Girona siguió el guion de los dos últimos partidos: el conjunto vigués fue claro dominador del juego y de las ocasiones, pero un despiste puso el partido cuesta arriba en el primer tiempo y la falta de puntería impidió a los celestes sumar su primera victoria del curso. Tuvo que ser Borja Iglesias, otra vez en el descuento, el que desde los once metros salvase un punto que no contenta al Celta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas