El Celta sigue sin ganar tras verse sometido por el Elche

La elección de Radu como el mejor jugador de un partido perdido por el Celta es un buen resumen de lo vivido esta tarde en el Estadio Martínez Valero. El Elche sometió con buen fútbol y gran pegada durante buena parte del choque a los celestes (2-1), que continúan irreconocibles. Con esta derrota, los de Claudio Giráldez siguen sin saber lo que es llevarse los tres puntos esta temporada, una merma en la que solo le acompaña el colista de la liga, el Girona. El duelo en tierras valencianas pudo haber corrido otra suerte si Miguel Román materializara en el minuto 4 una ocasión manifiesta ante Dituro, pero marró. Poco después, en el 18, André da Silva hizo el primero para los locales tras un despiste defensivo. Empató al instante Borja Iglesias con una perfecta definición, pero la balanza se decantó tras la reanudación con un rechace hacia las mallas de John Donald.

El Celta llegaba a Elche con la retaguardia herida tras las lesiones de Starfelt, Carreira y Ristic. Apostó Giráldez de inicio por Yoel Lago y Carlos Domínguez en el centro de la defensa y, como novedad, por Miguel Román -segunda titularidad- en el centro del campo. El joven de Gondomar gozó de la primera ocasión del partido: se plantó delante del exceleste Matías Dituro -impreciso en los compases inaugurales- en el minuto 4, aprovechando un pase exquisito de Mingueza, pero envió el cuero a la grada. El equipo salió al verde con la fortaleza y ambición que requiría el momento, especialmente tras la dura imagen ofrecida ante el Stuttgart en Europa League. Sin embargo, la mecha se apagó pronto.

Ya en el miuto 11, Rafa Mir conectó un testarazo que detuvo Radu en su primera gran actuación de este domingo. En el 18, André, antes Silva, ahora Da Silva, no perdonó. Llegó desde atrás y remató a placer un balón enviado por un Josan hoy omnipresente en la banda derecha. Fue precisamente desde ambos flancos donde el conjunto de Eder Sarabia encontró el talón de Aquiles del Celta durante los más de 90 minutos.

Tras el mazazo, los vigueses supieron reponerse, y lo hicieron de inmediato. Cuatro minutos tardó Borja Iglesias en sumar otro tanto, el quinto ya, a su cuenta personal. Recogió el esférico de las botas de Ilaix Moriba -tras una recuperación de Carlos Domínguez- y definió al estilo de un 9 de diccionario con su pie izquierdo a un lado de la portería. La escuadra valenciana emprendió entonces una ofensiva total con el control casi absoluto de la pelota, principalmente con acciones de peligro. El duelo acabó de hecho con un 68 % de posesión del lado local. Al filo del descanso, el propio Da Silva conectó otro cabezazo que, de nuevo, se topó con el guardameta rumano.

Pasado el tiempo de refresco, el guion del duelo se volvió todavía más rígido a favor de los ilicitanos. Claudio dio entrada a los Javis, a Rodríguez y Rueda, para cambiarle le cara a su equipo, pero no surtió efecto. Lejos de hacerlo, en el minuto 50, Carlos Domínguez concedió un discutible penalti tras rozarle el balón en la mano mientras saltaba de espaldas a la salida de un córner. El colegiado, Cuadra Fernández, esperó largo y tendido por las observaciones de la sala VOR y, finalmente, corrió hacia el monitor del VAR. La pena máxima se la acabó deteniendo Radu a Rafa Mir tras una tremenda estirada a su lado izquierdo.

El propio portero volvió a copar las cámaras unos 15 minutos más tarde con una doble intervención de mérito: en primera instancia, tras un remate de cabeza de Álvaro, y, justo después, para despejar el rechace de la misma jugada. No obstante, tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo. Lo destrozó John Donald en el 69 en otra de las múltiples aproximaciones de los de Sarabia en el área rival. El murciano marcó el tanto de la victoria tras recoger un balón muerto tras un despeje de la zaga celeste.

En las postrimerías, el Celta intentó, a la desesperada y sin éxito, un empate que no habría merecido.

Vía: Faro de Vigo