El Celta se reencuentra con Zvonimir Boban

Los caminos del fútbol son insospechados. Nunca se sabe cuándo puede uno reencontrarse con los antiguos amigos. Tras reencontrarse ya hace algunos años con Miroslav Pavic, el añorado técnico que devolvió al equipo celeste a Primera División desde Segunda B, con motivo de un viaje europeo a Belgrado, el club celeste vivirá un nuevo reencuentro en los Balcanes, esta vez con el carismático Zvonimir Boban, ídolo de la afición croata que brevemente defendió los colores del Celta hace ahora ya 24 años.

La exestrella del AC Milan acaba de ser nombrado presidente del Dinamo de Zagreb, club en el Boban se formó futbolísticamente y que será uno de los rivales del Celta en la fase de grupos de la UEFA Europa League. El partido, correspondiente a la cuarta jornada, ha sido programado para el próximo 6 de noviembre en la capital croata.

El paso de Boban por el Celta fue efímero, pero dejó huella por la personalidad y honestidad que el jugador croata dejó dentro y fuera de los terrenos de juego.

Fue el mismo Boban el que propició su fichaje por el Celta en su último año de contrato con el Milan. El croata quería un club en el que disponer de minutos y eligió el Celta dando todo tipo de facilidades para su fichaje por el buen juego que el conjunto que entonces dirigía Víctor Fernández había practicado en la Copa de la UEFA. Jugó apenas cuatro partidos. El técnico no lo veía muy compatible con Mostovoi y apenas le dio protagonismo. La gota que colmó el vaso fue hacerlo jugar un partido de Copa contra el Lemona en un campo en pésimas condiciones. Tras jugar el partido, Boban decidió dejar el Celta sin hacer ruido.

Vía: Faro de Vigo