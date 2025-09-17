El Celta recibe la prestigiosa certificación BREEAM Urbanismo
El equipo vigués se convierte en el primer club de fútbol del mundo en conseguirla
R. V.
La ciudad deportiva Afouteza y el proyecto de interés autonómico Celta360 han sido reconocidos con la prestigiosa certificación BREEAM Urbanismo, la cual convierte al Celta en el primer club del mundo en conseguir esta distinción.
En su comunicado de prensa, la entidad celeste señala que la certificación BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), de origen británico, es uno de los sistemas más avanzados y exigentes de evaluación de sostenibilidad en construcción
La presidenta Marián Mouriño, presente en la entrega de este reconocimiento, afirmó que la certificación «es otra seña de identidad, otra señal de que las cosas se están haciendo bien». «Celta360 va a seguir creciendo y lo hará cumpliendo todas las normas de sostenibilidad, de respeto al medioambiente y de respeto a los vecinos de Mos», manifestó.
Por su parte, Carlos Cao, director de infraestructuras y relaciones institucionales del club, señaló que esta certificación «reconoce el esfuerzo realizado por el equipo desde el inicio del proyecto a través un objetivo claro, que era, y sigue siendo, respetar el entorno y nuestras raíces».
Vía: Faro de Vigo
