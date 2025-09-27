El Celta reactiva el modo Liga en busca de un primer triunfo necesario

El Celta reactiva el modo Liga tras su decepcionante reestreno europeo frente al Stuttgart el pasado jueves en el MHP Arena (2-1). Con escaso margen de tiempo para digerir el disgusto, el conjunto de Claudio Giráldez se centra en su competición prioritaria con la acuciante necesidad de poner fin la racha sin ganar que le persigue en este arranque de curso que, contando con este último duelo continental, asciende ya a siete partidos.

Pese a que los celestes solo han perdido un partido, el primero contra el Getafe, en la competición doméstica y su nivel de juego ha sido más que aceptable, la ausencia de victorias amenaza con convertirse en un lastre para el necesario despegue del equipo en la tabla. Camino de la séptima jornada, el descenso se sitúa a 2 puntos. No firmaba el Celta seis jornadas consecutivas sin ganar en Liga desde hace 43 años, concretamente desde la temporada 1982-83, con Miroslav Pavic al frente. El equipo vigués no consiguió entonces su primera victoria hasta la octava jornada, contra el Salamanca en Balaídos (2-0), y acabó perdiendo la categoría.

El grupo de Giráldez no gana un partido oficial desde el pasado 13 de mayo, cuando consiguió plaza europea con su triunfo ante el Getafe en el Coliséum. Necesita quitarse esta espina, pero no tendrá un fácil rival en el conjunto que dirige Eder Sarabia.

Tras ascender como subcampeón la pasada temporada, el Elche se ha convertido en el equipo revelación de LaLiga en este arranque de curso. Los franjiverdes desconocen hasta la fecha la derrota y han ganado dos de los seis encuentros disputados hasta la fecha, además de puntuar en campos tan complicados como El Sadar, el Sánchez Pizjuán, el Metropolitano o el Benito Villamarín. Como locales cuentan sus partidos por victorias después de superar al Oviedo y al Levante. 10 puntos, el doble de los que tiene el Celta y una cuarta parte de los necesarios para mantener la categoría, adornan su casillero.

El Celta prepara el partido sin tiempo apenas para recuperarse del esfuerzo físico y el palo moral que supuso la derrota europea. Los celeste aterrizaron ayer en Peinador pasadas las dos de la tarde y se dirigieron directamente desde la terminal del aeropuerto a la ciudad deportiva para celebrar un entrenamiento de recuperación. Giráldez volverá a agitar su once, una costumbre en el porriñés que la necesidad de dosificar el esfuerzo en tres competiciones va a intensificar, si cabe, esta temporada.

El preparador celeste dará previsiblemente descanso a buena parte de los futbolistas que fueron titulares el jueves contra el Stuttgart, seguramente con alguna sorpresa. Causarán baja por lesión Sergio Carreira y Mihailo Ristic.

Aspas firmó la última victoria celeste en el Martínez Valero

El Celta buscará su primera victoria de la temporada en el Manuel Martínez Valero, un campo que tradicionalmente no se le ha dado demasiado bien. A lo largo de la historia, los celestes han logrado tres triunfos en 11 visitas a terreno ilicitano en la máxima categoría, los franjiverdes ha ganado cinco encuentros y otros tres choques terminaron en tablas.La última victoria celeste en el Martínez Valero se produjo en la temporada 2022-23, con Carlos Carvalhal al mando. Los celestes se impusieron por la mínima gracias a un solitario gol de Iago Aspas. Hasta esa temporada el Elche era uno de los pocos equipos de Primera División al que el delantero celeste no había conseguido hacerle un gol.La anterior victoria celeste en terreno franjiverde su produjo hace 11 años, con Berizzo, en el curso 2014-15 (0-1), con gol de Nolito en el minuto 90; la anterior en el curso 1988-89, también por 0-1, con gol de Julio Prieto.

Vía: Faro de Vigo