El Celta también postea sobre el triángulo amoroso televisivo más viral: ¿'Team Conrad' o 'Team Jeremiah'?

¿'Team Conrad' o 'Team Jeremiah'? Ese es el debate ardiente que, ahora mismo, divide y domina las redes sociales tras el estreno de la tercera y última temporada de 'El verano en que me enamoré'. La serie juvenil de Amazon Prime Video, basada en las novelas de Jenny Han, se ha convertido en uno de los fenómenos culturales más comentados del verano.

Lo que se inició como un simple debate de fandom ha traspasado a otras esferas, entre ellas el mundo del deporte. La cuestión es posicionarse con uno u otro hermano Fisher, dentro del triángulo amoroso que protagonizan con Belly, vértice principal de la trama y la chica a la que ambos aman (habrá breve sinopsis al final de este artículo).

Y para decantarse, las redes traducen estos apoyos a través de los hastaghs #teamconrad o #teamjeremaiah. La popular serie ha llegado a los campos de fútbol, a las canchas de tenis, o a los circuitos de motor: equipos como el Barça, el Valladolid o la Juventus, así como otros grandes clubes de ésta y otras disciplinas se ha apuntado al gran debate televisivo del momento, que también se ha planteado, por ejemplo, en el US Open.

El Celta también se ha unido a la corriente que arrasa en redes, expresando su posicionamiento por uno de los dos hermanos. Para ello, el CM ha elegido un amistoso del equipo femenino frente al FC Porto, disputado el pasado 23 de agosto en las instalaciones de A Madroa. En el vídeo, As Celtas marcan un gol, y las jugadoras lo celebran en grupo, mientras se ve a una futbolista rival contemplando la melé celeste. Y con la sintonía reconocible de la serie sonando, se lee la frase (spoiler): «This and Conrad finding out jeremiah cheated on Belly» (Cuando Conrad descubre que Jeremaiah engañó a Belly), y entre su lista de etiquetas opta por la de #teamconrad.

Sinopsis

'El verano en que me enamoré' trata sobre Belly Conklin, una adolescente que vive un verano transformador, marcado por su primer amor y un triángulo amoroso con los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher. La historia explora el crecimiento personal de Belly, la complejidad de las relaciones familiares y de amistad, y las vicisitudes de la juventud y el primer desamor, y todo ello en el escenario idílico de Cousins Beach. A medida que Belly madura, sus sentimientos por los hermanos Fisher se vuelven más intensos, lo que da lugar a un complicado amor a tres bandas mientras descubre su propia identidad.

¡Ojo, spoiler!

Después de las dos primeras temporadas, la serie regresó en este mes de julio con la temporada final de la trilogía literaria de Jenny Han adaptada a la pantalla. Cuatro años después, Belly y Jeremiah siguen emparejados y estudian en la misma universidad de Finch, mientras que Conrad, hermano de Jeremiah, se encuentra en California cursando Medicina. Sin embargo, un acto conmemorativo en honor a la difunta Susannah reúne a los tres de nuevo en Cousins para pasar el verano, tras la precipitada decisión que ha tomado la pareja de casarse ese mismo verano.