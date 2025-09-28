El Celta pone proa hacia la victoria

Sin tiempo para recomponerse de la clara derrota sufrida a manos del Stuttgart en su reestreno europeo, el Celta comparece esta tarde en el Martínez Valero (16.15 horas DAZN) en busca de su primera victoria del curso tras encadenar cinco empates ligueros. Se mide el conjunto de Giráldez al Elche de Eder Sarabia, un recién ascendido en estado de gracia que permanece invicto después de seis jornadas (cuatro empates y dos derrotas) y se ha ganado a pulso la etiqueta de equipo revelación de LaLiga en este arranque de temporada.

Un adversario en inercia positiva desde su buena campaña en Segunda, que ha dado muy pronto con la tecla de la Primera División con un fútbol agresivo y vertical que los celestes se proponen contrarrestar siendo fieles a sus propias señas de identidad. Ello implica dar continuidad a los momentos de buen fútbol que el Celta ha firmado en partidos anteriores, pero también mejorar la eficacia en el remate, un aspecto vital del juego en el que tan solo Borja Iglesias se ha mostrado, por ahora, contundente.

El objetivo es claro: ganar el primer partido de Liga y cambiar la dinámica de empates por victorias en una semana especialmente intensa por el ilusionante retorno de la Europa League a Balaídos este jueves contra el Paok y la visita el domingo al estadio celeste del Atlético de Madrid antes de que la competición se detenga de nuevo por el parón de selecciones.

Giráldez deberá gestionar las secuelas morales del partido europeo y dosificar el esfuerzo de sus hombres con algunas bajas sensibles en determinados sectores del campo. Las ausencias por lesión de Sergio Carreira, con un esguince en la rodilla derecha, y Mihailo Ristic, debido a un desgarro muscular en el muslo derecho, comprometen las opciones del técnico para los carriles, que se complican por el renqueante estado físico de Javi Rueda. El malagueño viene arrastrando de un tiempo a esta parte molestias musculares y no está en condiciones de jugar un partido completo.

Con semejante panorama, Giráldez estudia dar la alternativa en el carril izquierdo a Hugo Álvarez, que esta temporada ha jugado poco y como extremo, o a Franco Cervi, un descarte habitual pero bueno conocedor de la posición, que se estrena por primera vez esta temporada en una convocatoria liguera.

Lesión

Un problema añadido es la baja a última hora de Carl Starflet debido a un golpe en el último partido europeo. El central sueco sufre un esguince por contusión en el tobillo derecho que le convierte en baja casi segura para el próximo duelo europeo contra el Paok y seria duda el domingo ante el Atlético.

Con estos condicionantes, Claudio Giráldez volverá a agitar un once en el que se da por seguro que habrá sorpresas. La mutabilidad es, de por sí, una de las señas de identidad del preparador de Cans, que además deberá sopesar el efecto del cansancio en los jugadores que fueron titulares el pasado jueves en el MHP Arena.

Aunque no es improbable que alguno repita, se adivinan no pocas rotaciones en todas las líneas, salvo en la portería, donde se da por segura la presencia de Radu. Mingueza podría volver al carril derecho (casi siempre se ha movido este curso por el izquierdo), mientras que el eje de la línea todas las opciones están abiertas, de Manu Fernández a Carlos Domínguez, pasando por Yoel Lago o Marcos Alonso.

Novedad

En medio campo, la novedad podría ser Damián, uno de los pocos que no se ha estrenado este curso, formando pareja con Sotelo, pero sin descartar la posibilidad de Ilaix y, en menor medida, de Fran Beltrán. Arriba, parece probable la titularidad de Borja Iglesias, el hombre-gol del Celta con cuatro goles en los últimos cuatro partidos, flanqueado por Bryan Zaragoza y Williot en los costados.

El Elche, por su parte, afronta el duelo pletórico de confianza por su condición de invicto y el pleno de dos victorias en casa. Eder Sarabia tiene las bajas de Rodri Mendoza y el excéltico Iago de Santiago, por lesión, mientras que Marim Neto es seria duda. El técnico franjiverde hará cambios con respecto al once que empató el jueves en El Sadar. El austriaco Affengruber, Pedro Bigas o Rafa Mir se perfilan como novedades.

Vía: Faro de Vigo