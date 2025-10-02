El Celta y el PAOK estrechan lazos antes de la batalla en Balaídos

La previa del Celta-PAOK comenzó a jugarse mucho antes de que el balón echase a rodar en Balaídos. El mediodía de este jueves, A Sede del club vigués acogió un acto institucional con motivo del regreso de la Europa League a Vigo ocho años después. El Celta ejerció de anfitrión en una recepción a la directiva del conjunto griego, en la que Marián Mouriño entregó a la vicepresidenta del PAOK una pandereta conmemorativa del partido. Además, ambas entidades firmaron sobre un cartel diseñado para la ocasión que unía a Vigo y Salónica a través de dos de sus iconos: la Puerta del Atlántico de Praza América y la Torre Blanca, símbolo heleno que se remonta a la época otomana.

La cita, celebrada en el Salón Regio de A Sede, contó también con la presencia de representantes institucionales de la ciudad, entre ellos el alcalde Abel Caballero, el presidente de Zona Franca, David Regades, la teniente de alcalde, Carmela Silva, y el concejal de Deportes, Manel Fernández.

El ambiente festivo se traslada desde el salón a las calles. Vigo recibe este jueves a 640 aficionados del PAOK, que se sumarán a los cerca de 20.000 celtistas que llenarán las gradas de Balaídos a las 21.00 horas. El estadio vigués se prepara para una noche de gala, en la que no faltará la animación previa: un espectáculo pirotécnico dará la bienvenida al equipo celeste en su llegada al estadio y, antes del pitido inicial, la música correrá a cargo de Fillas de Cassandra y Mondra.

El Celta, por su parte, encara la cita con la necesidad de encontrar en Europa el punto de inflexión que cambie la dinámica negativa de este arranque de temporada. Los de Claudio Giráldez acumulan ocho encuentros sin conocer la victoria y las dudas han crecido tras la pobre imagen ofrecida frente al Stuttgart y al Elche.

Vía: Faro de Vigo