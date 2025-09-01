Al Celta le cuesta demasiado marcar y poco recibir goles

Un fallo de atención privó al Celta de dos puntos contra Mallorca en el descuento y la falta de contundencia frente al marco contrario ha dejado a los celestes con la sensación de haber desperdiciado dos grandes oportunidades para estrenar su casillero de victorias esta temporada contra oponentes de rango europeo. Es mucho lo que hace bien el cuadro de Giráldez con y sin la pelota, pero sigue faltando precisión y creatividad en los metros decisivos para desequilibrar la balanza.

Las dificultades que el conjunto vigués está encontrando para perforar la portería rival no las están teniendo sus rivales. No necesita gran cosa el contrario para marcar. Y esta insalubre combinación de falta de contundencia en el área rival y blandura en la propia le ha impedido sacar provecho del buen juego que durante muchos minutos ha desplegado en las últimas tres jornadas ligueras. Tres puntos de doce posibles se antojan un escaso botín para los méritos contraídos sobre el verde.

primoroso primer tiempo.

Es difícil imaginar un primer tiempo mejor que el firmado ayer por el Celta contra el afilado conjunto de Marcelino. Los celestes dominaron el juego y la pelota obligando a los amarillos a perseguir sombras durante 45 largos minutos. Faltó, sin embargo, el gol.

Los de Giráldez ocuparon con rigor el espacio –gran trabajo de la novedosa dupla de Miguel Román y Hugo Sotelo– y tomaron riesgos en la presión para dificultar la salida de pelota del Villarreal, pero obtuvieron muy escaso aprovechamiento de las numerosos robos de balón que consiguieron completar en las proximidades del área amarilla . Faltó claridad y precisión para filtrar un último pase o encontrar posiciones claras de tiro para incomodar verdaderamente a Júnior, el portero groguet. Aun así, Aspas, tras un gran servicio de Pablo Durán casi el inicio del partido, y Bryan Zaragoza, con un latigazo desde el pico del área repelido por el portero, cortejaron el gol. Del Villareal apenas hubo noticias, más allá de un par de tiros blandos que Radu atajó con facilidad.

Román y Sotelo.

Siete cambios implementó Giráldez con respecto al equipo que empató el pasado miércoles contra el Betis. Toda una revolución para gestionar el esfuerzo de no ser porque los cambios son la esencia de este Celta. No necesita Giráldez dosificar el cansancio para mutar, ya no solo de once, que hasta la fecha nunca ha repetido, sino de posición de un mismo jugador. La mutabilidad de hombres y puestos es una cualidad inherente de este Celta.

Carreira relevó a Hugo Álvarez, Manu Fernández a Ristic, Carlos Domínguez a Yoel, Rueda a Mingueza, Miguel Román a Ilaix (el único que lo había jugado todo hasta ayer), Aspas a Borja Iglesias, y Bryan Zaragoza, que tuvo buenos minutos, a Williot.

Lo más interesante de este nuevo carrusel de cambios fue seguramente el gran desempeño en medio del terreno de la dupla formada por Miguel Román, brillante en su debut en Primera División, y Hugo Sotelo, el futbolista del Celta que más ha crecido en los últimos meses y seguramente el más en forma del equipo en este arranque liguero junto a Ilaix Moriba, que dio fuelle al equipo en el segundo tiempo. Entre el vigués y el gondomareño se merendaron al pujante medio campo del Villarreal.

un gol con muy poco.

El Villarreal mejoró con la pelota en el inicio del segundo tiempo. Los de Marcelino conjugan un poderoso físico con una gran condición técnica y a ellas se agarraron para desarbolar a la zaga celeste prácticamente en la única ocasión verdaderamente clara de que dispusieron en el partido. Una vertiginosa pared en el área céltica entre Nicolás Pepé y Etta Young dejó en precario a la zaga céltica y permitió al marfileño fusilar a Radu y adelantar a los de Marcelino cuando menos lo esperaba el Celta, que tardó algunos minutos en reaccionar.

mala digestión y reacción.

Seguramente porque el Villareal no había inquietado a Radu durante 52 minutos, al Celta le costó digerir el golpe. Los cambios (primero Borja Iglesias y Hugo Álvarez por Durán y Zaragoza, más tarde Ilaix y Williot por Román y Aspas, finalmente Mingueza por Javi Rodríguez) tardaron algún tiempo un tiempo en hacer efecto. Pero si algo tiene Celta es su capacidad para no darse por vencido hasta el último aliento. Ilaix, cuya salida dio profundidad al juego, rondó el empate en el 87, pero fue Borja Iglesias el que lo encontró en la última jugada (minuto 94) tras un certero balón al área de Manu Fernández (otro de los destacados), prolongado de cabeza al cogollo del área chica por Javi Rueda. Allí esperaba el Panda para remachar la pelota contra la red sin dar opción a Júnior y establecer un empate que concede al equipo de Giráldez algo de justicia.