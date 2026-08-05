El Celta tiene una joya: Hugo González

Hugo González se ganó este miércoles un puesto en la primera plantilla del Celta con una nueva exhibición ante el Sassuolo, al que el conjunto gallego derrotó con tres goles del delantero del filial en apenas cuatro minutos, entre el 83 y el 87.

El equipo de Claudio Giráldez fue muy superior en el primer tiempo, pero se vio sometido por el conjunto italiano, que milita en la Serie A, durante la segunda parte hasta la expulsión del francés Laurienté.

Sin Ilaix Moriba, el técnico celeste apostó por Miguel Román y Aleix Febas en el doble pivote. Ambos lideraron a un Celta que disfrutó de la primera ocasión en las botas de Sergio Carreira. Poco después, Iago Aspas celebró su primer gol en la que será la temporada de su despedida tras culminar una combinación entre Ferran Jutglà y Swedberg, sus acompañantes en la línea de ataque ante la ausencia del internacional español Borja Iglesias.

Antes del descanso, el Celta pudo aumentar su ventaja, pero un defensor italiano privó a Swedberg del gol después de una genialidad del capitán celeste. Sin embargo, bajo la dirección del centrocampista Bakola, el Sassuolo empezó a crecer. Una pérdida de Aspas originó el tanto del empate, obra del propio Bakola al inicio del segundo tiempo. Pinamonti rozó el gol de la remontada poco después.

El Celta sufría, pero la expulsión de Laurienté, por una agresión al central Yoel Lago, le dio vida. Y entre los minutos 83 y 87, el valenciano Hugo González firmó un triplete para ganarse un puesto en el primer equipo celeste. Por edad, no puede alternar entre el primer equipo y el filial, que milita en LaLiga Hypermotion.

Ficha técnica

1 - Sassuolo: Muric; Missori, Odenthal, Macchioni, Cinquegrano; Lipani, Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; y Pinamonti. También jugaron: Bakola, Turati, Ciervo, Bowie y Nuamah.

4 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Aleix Febas, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutglà y Swedberg. También jugaron: Hugo González, Starfelt, Burcio, Antañón, Hugo Álvarez, Álvaro Núñez y Anxo Rodríguez.

Goles: 0-1, Iago Aspas (m. 22); 1-1, Bakola (m. 57); 1-2, Hugo González (m. 83); 1-3, Hugo González (m. 85); 1-4, Hugo González (m. 87).

Árbitro: Ibrahim Rashed. Expulsó a Laurienté por parte del Sassuolo.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Stadio Ricci de Sassuolo (Italia).