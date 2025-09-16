El Celta Integra cumple 10 años
El club aprovecha esta efemérides para lanzar cuentas del proyecto en varias redes sociales
REDACCIÓN
El proyecto Celta Integra celebra diez años de vida convertido en una iniciativa pionera y de referencia en al ámbito del deporte inclusivo. Desde su creación en 2015, mantiene el objetivo de convertir el mundo del fútbol en un espacio para todas las personas, independientemente de sus capacidades, fomentando así la igualdad de oportunidades y ayudando al desarrollo personal y social de los jugadores y familiares.
El proyecto ha contado con el respaldo de diferentes asociaciones y entidades durante todo este periodo, consiguiendo una visibilidad y estabilidad fundamental para el equipo. Gracias a ello colaboran a que cada temporada se unan más participantes y aumente el interés en el fútbol inclusivo.
Tras diez temporadas, el Celta Integra continúa con el compromiso de seguir creciendo y ofreciendo oportunidades de la mano del fútbol. Esta fecha coincide con el lanzamiento de las cuentas oficiales del proyecto en diferentes redes sociales, que ayudará a seguir el día a día, visibilizar el trabajo realizado y acercar esta gran iniciativa a la afición, familias y a toda la sociedad.
Por otra parte, la atleta paralímpica Desirée Vila, miembro del patronato de la Fundación Celta y referente de inclusión, fue la encargada de inaugurar ayer las CelTalks, el nuevo espacio creado para compartir experiencias de vida que sirvan de inspiración.
Vía: Faro de Vigo
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça