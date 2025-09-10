El Celta solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos al Girona

El Girona no es un equipo que se le dé especialmente bien al Celta en los pocos enfrentamientos que ambos equipos han tenido en Primera División. Ambos conjuntos se han enfrentado en cinco ocasiones en la máxima categoría con un igualado balance de una victoria para cada uno y tres empates.

Los celestes, sin embargo, solo han ganado uno de los últimos cinco partidos que han jugado contra los catalanes. Esta victoria se produjo el 18 de abril de 2019, en la jornada 33, en un dramático duelo con la permanencia en juego Aspas y Boufal sellaron el triunfo vigués. Desde entonces, el Girona encadena tres visitas puntuando. En su vuelta a Primera, arrancó un empate en la jornada 36 del curso 2022-23 después de que el uruguayo Stuani neutralizase el tanto de Carles Pérez para los celestes.

La temporada siguiente, en la que terminaría logrando su histórico billete para la Liga de Campeones, el cuadro gerundense asaltó el estadio vigués con un solitario gol de Portu a los 20 minutos. El último duelo entre ambos en Balaídos se produjo el pasado curso. Yangel Herrera adelantó al Girona en la recta final del primer tiempo, pero Aspas rescató un punto para los celestes en el 81.