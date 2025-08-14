Suscripción

sport

Directos

El Celta Fortuna supera en un amistoso al UD Ourense

As Celtas igualaron con el Vitoria portugués

REDACCIÓN

Vigo

Día de amistosos para los diferentes equipos del Celta. En A Madroa el Fortuna recibía al UD Ourense al que superó por un tanteo de 2-1. Los goles del equipo de Fredi Alvarez fueron marcados por Bernard y por Hugo González que mantiene la buena tónica que le ha llevado a hacer parte de la pretemporada con el primer equipo. Rufo marcó por los ourensanos.

También jugaron ayer As Celtas que visitaron al Vitoria portugués con el empataron 1-1.

Por último, el juvenil del Celta goleó 5-1 al Gran Peña de Tercera Federación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas