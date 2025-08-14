El Celta Fortuna supera en un amistoso al UD Ourense

Día de amistosos para los diferentes equipos del Celta. En A Madroa el Fortuna recibía al UD Ourense al que superó por un tanteo de 2-1. Los goles del equipo de Fredi Alvarez fueron marcados por Bernard y por Hugo González que mantiene la buena tónica que le ha llevado a hacer parte de la pretemporada con el primer equipo. Rufo marcó por los ourensanos.

También jugaron ayer As Celtas que visitaron al Vitoria portugués con el empataron 1-1.

Por último, el juvenil del Celta goleó 5-1 al Gran Peña de Tercera Federación.