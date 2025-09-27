El Celta Fortuna mira hacia arriba

2 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo, Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Joel López, Pablo Gavián, Antañón (Capde, min.70), Hugo Burcio, Ángel Arcos (Milla, min.70), Hugo González (Barreiros, min.80), Álvaro Marín (Luis Bilbao, min.76) y Óscar Marcos. 1 ARENTEIRO: Diego García, Jordan Sánchez, Eliseo (Ochoa, min.62), Luca, Gorka, Diego Moreno; David Ferreiro (William, min.82), Brais Val (Julen Jon, min.82), Bastida, Dani González (Richarte, min.62) y Mingo. GOLES: 1-0, min.36: Álvaro Marín; 1-1, min.69: Mingo, de penalti; 2-1, min.73: Joel López.

El filial regresaba a Barreiro en su segundo partido consecutivo como local con la intención de encadenar su tercera victoria seguida y asentarse en los puestos de play off. Aunque sabía que no lo iba a tener nada fácil porque en frente tenía a un Arenteiro con el que se encontraba igualado a puntos en la tabla clasificatoria.

Y la teoría quedó confirmada en la práctica tan pronto como empezó a rodar el balón. Porque los visitantes aprovecharon las reducidas dimensiones de Barreiro para plantear de inicio una intensísima presión muy arriba que impedía el habitual juego combinativo de los pupilos de Fredi Álvarez y les permitía recuperar el balón una y otra vez en zonas peligrosas.

Así, Mingo dio el primer aviso por parte del Arenteiro a los cinco minutos con un cabezazo que atrapó sin problemas Coke. Apenas un minuto después era Bastida el que intentaba aprovechar una jugada embarullada dentro del área pero su remate se estrellaba en el cuerpo de un defensor vigués.

El Celta Fortuna supo aguantar el chaparrón inicial y reaccionó a partir del minuto diez de la mano de una acción en solitario de Hugo González que, desde el medio campo, logró plantarse casi mano a mano ante Diego García pero el cuerpeo final con Luca impidió que pudiese llegar a culminar la acción.

El susto calmó los ánimos visitantes y el filial céltico pudo por fin empezar a sentirse cómodo con el balón y comenzó a enlazar largas posesiones y a tener presencia asidua en campo rival.

Pese a todo, el partido se paró hasta la media hora. Parecía como si ambos equipos hubieran pactado un pequeño descanso tras el frenético inicio. Hasta que Hugo González volvió a despertar a los suyos con otra buena acción personal que finalizó con un disparo que detuvo sin problemas Diego García tras tocar en un defensa.

Arcos avisaba también con una rápida contra en la que llegaba a línea de fondo para poner un buen pase atrás que no encontró rematador. Y Álvaro Marín con un zurdazo desde la frontal que se marchaba a córner.

Precisamente en ese saque de esquina lograba el Celta Fortuna abrir el marcador. Fue en una acción de estrategia en la que Hugo Burcio tocaba el balón con el pie en el primer palo para que Álvaro Marín, con un gran cabezazo, firmase el 1-0 que permitía a los vigueses marcharse en ventaja al descanso.

Aunque el Arenteiro a punto estuvo de evitarlo a dos minutos para el descanso al recoger Bastida un mal despeje céltico en la frontal del área para sacar un buen disparo que rozó el larguero.

Los visitantes recuperaron en la reanudación del encuentro el ímpetu inicial y ya en la primera acción dejaron claro que iban a subir líneas para buscar el empate. Pero el cabezazo de Dani González rozando el palo fue anulado por fuera de juego previo.

El Arenteiro buscaba con determinación igualar el partido. Ferreiro lo intentaba apenas unos instantes después con un buen disparo al que respondía con una gran intervención Coke. Y al final llegó el empate.

Fue en una acción dentro del área en la que Jordan iba a rematar pero cayó en el encontronazo con Meixús y ante la petición del banquillo visitante, el árbitro acabó señalando un penalti que Mingo transformó en el empate.

Sin embargo, la decepción le duró un suspiro al Celta Fortuna, que encajó el golpe de la mejor manera posible. Porque nada más reanudarse el partido, Óscar Marcos consiguió poner un pase a la llegada por banda izquierda de Joel López, que ponía en ventaja de nuevo a los céticos con un gran disparo raso cruzado.

Quedaban todavía más de veinte minutos pero el joven filial céltico demostró una sorprendente madurez para conseguir que en el partido pasasen las menos cosas posibles, reduciendo las opciones del Arenteiro a balones largos que supo defender sin pasar excesivos apuros para asegurarse tres jugosos puntos.

Vía: Faro de Vigo